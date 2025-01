150 observateurs mobilisés dans 33 pays pour observer la ponte de coraux

Pour cette grande première internationale, Tama no te Tairoto a mobilisé plus de 150 observateurs dans 33 pays à travers le monde.

Le public est invité à se rendre au Fare Pote’e Honu de l’association Te mana o te moana, à l’hôtel Intercontinental Tahiti Resort & Spa, pour suivre les résultats des observations dans le monde en direct.

Lire aussi : Tama No Te Tairoto lance son application pour tracer la ponte de corail

Labellisé “Événement de la Décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques”, cet

événement “Connected by the Reef – Te firi a’au”, porté par la Polynésie française et lauréat du

Grand Prix des Trophées TO’A Reef 2024 de l’IFfrecor Polynésie, est soutenu par le Comité

national de l’Initiative française pour les Récifs coralliens (Ifrecor) et l’International Coral Reef

Initiative (ICRI).



Samedi 18 janvier la ponte des Porites rus est prévue pour démarrer à 7 heures en Polynésie.

– PUBLICITE –

Pour participer à l’observation :



Pour identifier des Porites rus, trouver un site et respecter le protocole d’observation, retrouvez toutes ces informations sur le site web de Tama no te Tairoto ici.

Pour documenter cette mobilisation citoyenne unique, en Polynésie comme dans le reste du monde, les observateurs sont invités à :

1- Réaliser une courte vidéo du groupe avant d’aller dans l’eau. Dans la vidéo, dites

« Connected by the reef à [nom de votre île], [pays] » ;

2- Partager des photos et vidéos de la ponte sur les réseaux sociaux, accompagnées des

hashtags #ConnectedbytheReef et #TamaNoTeTairoto, en taguant @Tama no te

Tairoto. Les résultats seront partagés en temps réel sur la page Facebook de l’association.

3- Enregistrer l’observation dans l’application mobile “Tama no te Tairoto” le plus

rapidement possible. Téléchargez gratuitement l’application sur Google Play ou l’App Store

et suivez le guide pour enregistrer facilement votre observation.



Samedi de 8 heures à 17h30, l’association Tama no te Tairoto accueillera le public au

Fare Pote’e Honu de l’hôtel Intercontinental Tahiti. Les visiteurs pourront échanger directement avec les équipes de l’association, découvrir les actions de sciences participatives menées pour protéger et valoriser les écosystèmes marins et faire un point régulier sur les résultats de la grande mobilisation “Connected by the Reef – Te firi a’au”.

Le public pourra également découvrir les récifs coralliens et l’importance de les préserver, à travers

les expositions et activités proposées toute la journée par l’association :