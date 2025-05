À Mahina, une boutique solidaire pour revaloriser les vêtements

Depuis l’ouverture de la collecte en janvier, plus d’une tonne cinq de vêtements ont été récupérés à Mahina. D’abord pour être redistribués aux familles dans le besoin, aux associations et même à Pierre-Christophe, ensuite pour être revendus à très bas prix.

« Les vêtements, c’est vraiment la deuxième industrie la plus polluante au monde. Nous, notre idée, c’est d’abord de pouvoir les revaloriser, les redistribuer, explique Moea Pereyre, cofondatrice de l’association Ti’ai Fenua. On a des personnes qui nous déposent des vêtements dont ils ne se servent plus. On les pèse tous, pour avoir une idée de l’impact. Ensuite, on trie ce qu’on peut redistribuer, et ce qu’on peut vendre à petit prix. »

Des petits prix qui vont de 100 et 500 Fcfp, et jusqu’à 1 000 Fcfp pour les pièces encore étiquetées.

– PUBLICITE –

« Cet argent permet de financer les salaires des personnes en insertion qu’on a ici, avec des contrats aidés. C’est vraiment un projet d’insertion local, avec des habitants de Mahina. Les vêtements tachés, on les met de côté. On va voir si on peut les détacher et les redistribuer par la suite. Et pour tout ce qui nécessite des petites réparations, par exemple, s’il faut recoudre un bouton ou réparer un petit trou, on va mettre en place des ateliers de couture. Ça aussi, c’est de la formation. »

Un système de bons solidaires est également prévu pour donner un accès gratuit aux familles les plus démunies. 1 500 Fcfp par personne et par mois : de quoi s’habiller dignement, sans se ruiner.

La friperie est ouverte de lundi à vendredi, de 8 à 15 heures.