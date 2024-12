Tama No Te Tairoto lance son application pour tracer la ponte de corail

Un pas de plus pour Tama No Te Tairoto. L’association créée par Vetea Liao visant à améliorer et partager les connaissances sur le lagon s’est dotée d’un nouvel outil, dévoilé ce vendredi : une application mobile de sciences participatives, permettant à ses utilisateurs de collecter et de partager des données sur les événements de reproduction des animaux marins en Polynésie française.

Une avancée permise par « l’implication active des pêcheurs, plongeurs, et autres citoyens passionnés » , qui doit permettre en outre le bon déroulement du projet Connected by the Reef.

L’objectif de l’opération est simple : réunir des observateurs d’une cinquantaine de pays du monde, du Pacifique Sud à la Mer Rouge en passant par l’Océan Indien, pour une observation de ponte synchronisée du corail Porites Rus, qui pourrait bien être l’une des plus importantes du règne animal. Environ une heure et demi après le lever du soleil, le 18 ou 19 janvier 2025 selon la région du monde, 90% de ces coraux devraient pondre dans le lagon puis dans l’Océan. L’événement sera coordonné depuis Tahiti.



Outre cette espèce spécifique, l’application a été conçue pour s’étendre à d’autres espèces, poissons, bénitiers, rori, ou encore oursins. « Les périodes et lieux de reproduction de ces espèces sont encore mal connus des scientifiques, alors que de nombreux pêcheurs et plongeurs en sont témoins régulièrement » , note l’association, qui joint un guide d’utilisation à ses utilisateurs (voir ci-bas).

En intégrant ces acteurs clés dans un réseau collaboratif, l’application permet :

Une transmission rapide des observations sur le terrain : pêcheurs et plongeurs peuvent signaler en temps réel des phénomènes tels que les pontes de poissons ou les regroupements d’espèces marines.

: pêcheurs et plongeurs peuvent signaler en temps réel des phénomènes tels que les pontes de poissons ou les regroupements d’espèces marines. La centralisation des savoirs locaux : ces contributions enrichissent considérablement la base de données, souvent difficile à documenter par des moyens traditionnels.

: ces contributions enrichissent considérablement la base de données, souvent difficile à documenter par des moyens traditionnels. Une meilleure compréhension des cycles de reproduction : les signalements permettent d’analyser des données à l’échelle locale et régionale pour comprendre les cycles de reproduction des animaux en lien avec les phases lunaire et les saisons et ainsi orienter les efforts de conservation.

L’application Tama No Te Tairoto incarne l’avenir des sciences participatives en Polynésie française. Elle invite pêcheurs, plongeurs et citoyens curieux à prendre part à une aventure scientifique collaborative, tout en œuvrant pour la préservation des écosystèmes marins.

Découvrez les autres projets de Tama No Te Tairoto sur le site internet de l’association : tamanotetairoto.org