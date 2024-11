L’association Tama no te tairoto décroche le grand prix des trophées To’a Reef

La première édition des Trophées TO’A Reef 2024 de l’Ifrecor Polynésie a suscité un fort engouement, attirant 32 candidatures d’une grande qualité : 11 associations, 7 entreprises privées et 14 écoles, toutes engagées dans la protection des récifs et des lagons du Fenua. Le mercredi 13 novembre, les 13 lauréats seront récompensés lors de la cérémonie « Te Mana o Te Moana Nui a Hiva », qui célèbrera l’importance de préserver le Mana de l’océan. Cet événement est co-organisé par l’État, le Pays, l’Ifrecor Polynésie et le Cluster maritime de Polynésie, en préparation de la participation polynésienne à la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan.

Inaugurée en juillet par le Haut-Commissaire Éric Spitz et le ministre Taivini Teai, cette première édition vise à promouvoir les initiatives pour la sauvegarde des écosystèmes coralliens, essentiels pour la biodiversité et la protection des îles polynésiennes. Ce concours s’inscrit dans le cadre du plan stratégique 2024-2028 de l’Ifrecor Polynésie, élaboré collectivement.

Le 25 octobre, le jury de l’Ifrecor, composé de représentants publics et privés, a désigné les gagnants. Le GRAND PRIX de 1 million de Fcfp (8 380 €) revient à l’association Tama no Te Tairoto pour son projet « Connected by the Reef – Te Firi A’au », reconnu par les Nations Unies comme « événement de la décennie pour les sciences océaniques ».

– PUBLICITE –

Les prix de l’Innovation, des Archipels et de la Sensibilisation (500 000 Fcfp chacun) ont été décernés respectivement à Coral Gardeners pour son système « ReefCam1 » utilisant l’IA pour identifier les espèces marines, à la Mokarran Protection Society pour la localisation des sites de reproduction du grand requin marteau, et à Reva Atea pour « To’a Aroha – Coral care », un projet participatif de surveillance des récifs.

La société Odewa a obtenu le Prix coup de coeur du public pour son projet de cartographie et d’extraction des déchets immergés, « Te Ma Tairoto ».

Le succès populaire a également été marqué par l’implication des écoles. Le CJA de Rimatara et l’école Paofai se partagent le PRIX COUP DE CŒUR DU PUBLIC ÉCOLES (500 000 Fcfp). Six autres établissements, du niveau maternelle au lycée, ont remporté des prix pour leurs projets éducatifs axés sur la préservation des récifs.

Les lauréats témoignent de l’ampleur de la mobilisation en Polynésie pour la protection de l’environnement marin et de la volonté d’unir les efforts pour la sauvegarde des récifs.

Les 13 Lauréats des Trophées TO’A Reef 2024 de l’Ifrecor Polynésie

🌊 GRAND PRIX TROPHÉES TO’A REEF 2024 (en partenariat avec Pacific Beachcomber & l’InterContinental Tahiti Resort & Spa)

L’association Tama no Te Tairoto pour son projet Connected by the Reef – Te Firi A’au. Ce projet vise à réaliser une observation mondiale de la ponte du corail Porites rus. Il invite des observateurs de 50 pays à contribuer à une cartographie participative de l’espèce et à résoudre le mystère de sa reproduction synchronisée. Le projet vient d’être labellisé “événement de la décennie des Nations Unies pour les sciences océaniques au service du développement durable (2021-2030)”.



💡 TROPHÉE TO’A REEF 2024 INNOVATION (en partenariat avec le Cluster maritime de Polynésie française)

L’association Coral Gardeners pour son projet ReefCam1 : surveillance en direct et à haute résolution des récifs coralliens pour la restauration marine. Coral Gardeners pilote la conception et la mise en œuvre de ReefCam1 : un outil innovant intégrant l’identification des espèces marines par l’intelligence artificielle (IA), en temps réel, pour collecter et rendre publique les données sur la biodiversité des récifs de Moorea.



🏝️ TROPHÉE TO’A REEF 2024 ARCHIPELS (en partenariat avec Air Tahiti)

L’association Mokarran Protection Society, pour son projet de mettre à jour le cycle de reproduction du grand requin marteau dans l’atoll de Rangiroa afin de localiser et protéger les sites de nurserie. Les eaux turquoises du lagon de Rangiroa, dans l’archipel des Tuamotu, accueillent les femelles grand requin marteau qui viennent mettre bas dans la quiétude de cet immense lagon. Pour sauver cette espèce de l’extinction, il est vital d’identifier et protéger ces nurseries.

🪸 TROPHÉE TO’A REEF 2024 SENSIBILISATION (en partenariat avec Tauati Ferry)

L’association Reva Atea pour son projet To’a Aroha – Coral care. To’a Aroha est un programme de sciences participatives qui permet aux citoyens de surveiller activement et de manière autonome la santé des récifs coralliens en Polynésie. Cela inclut outils, formations et ressources pour évaluer et communiquer sur l’état de nos récifs, en faveur d’une gestion durable.

💙 TROPHÉE TO’A REEF 2024 COUP DE CŒUR DU PUBLIC PROJETS (en partenariat avec la Banque de Polynésie)

La société ODEWA pour son projet de cartographie des déchets immergés dans les lagons – Appui technique à la machine d’extraction « Te Ma Tairoto ». Te Ma Tairoto vise à développer une solution automatisée d’extraction des déchets immergés. La détection et la localisation de ces déchets sont un enjeu crucial pour mieux comprendre les impacts des activités humaines et agir de manière efficace.

💙 TROPHÉE TO’A REEF 2024 COUP DE CŒUR DU PUBLIC ÉCOLES (2 ex-aequo) :

Le CJA de Rimatara (AUSTRALES) pour son projet “L’AVENTURE DE TO’A, le corail vivant”. Les élèves du CJA de Rimatara, dans l’archipel des Australes, mettent en scène « To’a, le corail vivant » en tant que personnage principal d’une bande dessinée. Il sera le fil conducteur du grand projet de sensibilisation de la population sur le corail.

L’école Paofai (ÎLES DU VENT) pour son projet “To’anui malade”. Les élèves vont proposer une situation déclenchante pour inviter la population à réfléchir à l’importance de préserver les coraux, en vue de leur préparation au Parlement des enfants. Année placée sous le thème de l’océan, deux thèmes seront abordés au Parlement des enfants : la lutte contre la pollution des océans et la protection de la biodiversité marine. Les élèves seront amenés à soumettre des propositions de loi sur ces sujets qui seront débattus en juin à Paris où 18 classes finalistes de tout horizon (France, Outremer, Français établis à l’étranger), de niveau CM2 et 6e se rencontreront.

🎓 LES LAURÉATS DES 6 TROPHÉES TO’A REEF 2024 ÉCOLES “Mon récif, ma culture” (en partenariat avec la DGEE) :

CATÉGORIE 1 (Maternelle) : L’école maternelle de Uriri Nui (ÎLES DU VENT) pour son projet “Récifs protégés, Humains préservés”. Création d’un parcours ludique pour apprendre en famille ou entre amis à préserver la faune marine du Fenua.

CATÉGORIE 2 – CYCLE 2 (CP à CE2) : L’école de la Mission (ÎLES DU VENT) pour son projet “To’a no te Tairoto”, le corail du lagon. À partir de l’étude de textes documentaires autour du corail, les élèves vont construire une création animée de l’histoire et du personnage « To’a no te Tairoto » , avec la mise en scène d’une pièce de théâtre.

CATÉGORIE 3 – CYCLE 3 (CM1 à 6e) : L’école Farahei Nui (ÎLES DU VENT) pour son projet “Le Voyage de To’a”. Les élèves vont développer des outils de communication sur la nécessité de protéger les récifs coralliens en variant les supports pour toucher différents publics.

CATÉGORIE 4 – CYCLE 4 (5e à 3e) – SEGPA – CJA : Le collège de Hao (TUAMOTU) pour son projet “O vau te to’a mana… O vau te ora…”, “Je suis le Corail Sacré… Je suis la Vie…”. Les élèves vont réaliser un montage vidéo de sensibilisation à la protection de l’environnement, mettre en voix leur texte poétique en reo tahiti (tahitien), chanter et parler de leur Récif, de leur Corail, de leur Patrimoine et de leur Identité.

CATÉGORIE 5 – Institut d’insertion médico-éducatif (IIME) : L’IIME Te Ana Hau de Pirae (ÎLES DU VENT) pour son projet “Paruru te To’a”. Les élèves vont réaliser un court métrage qui met en scène les enfants et la mascotte de l’Ifrecor Polynésie sur le site du Tombeau du Roi à Arue. Les dialogues traiteront de la protection des coraux et mettront en avant leur fragilité et leur rôle majeur pour la biodiversité marine.