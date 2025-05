« Faible roitelet, lâche et alcoolique » : Pauline Niva interpelée par les descendants de Pomare V

Approuvé par la majorité Tavini la semaine dernière, le projet de loi du Pays supprimant le 29 juin comme jour férié du calendrier pour le substituer au 20 novembre a suscité de vives réactions dans les travées de Tarahoi, mais pas seulement.

Le 20 novembre – Matari’i nia – est un « repère bien connu et célébré par tous les peuples de moana nui a hiva, en tant que jalon astronomique qui annonçait les prémices de la saison d’abondance » avait avancé l’élue Tavini Pauline Niva lors de sa présentation du texte. Un choix « fruit d’une concertation nourrie avec des experts, associations culturelles, représentants du secteur économique, et surtout des citoyens » et une date « apolitique et fédératrice » , avait-elle-insisté.

« Que commémorons-nous le 29 juin ? , avait-interrogé Mme Niva. Pour les autonomistes, c’est le symbole d’une Polynésie plus libre dans le cadre républicain français. Pour les nostalgiques du Tāhōʻēraʻa Huiraʻatira, elle est un reliquat flamboyant de l’époque de Gaston Flosse, qui l’avait mis en place de manière arbitraire et unilatérale à partir de 1985 comme jour de commémoration de ce qu’il souhaitait être son plus grand fait d’armes : l’autonomie (…). Mais pour beaucoup de Polynésiens, et surtout pour l’histoire de ce Pays, le 29 juin 1880 marque un tout autre récit : celui d’une dépossession nationale. C’est ce jour-là que Pomare V céda gracieusement Tahiti, Moorea et une partie des Tuamotu et des Tuhaa Pae (Australes) à la France. Tout cela en échange de deux médailles : une pension à vie et quelques caisses d’alcool. Autrement dit, comme s’il s’agissait d’un vulgaire troc de bananes, à la différence que ce n’étaient pas des bananes qui en faisaient l’objet, mais un Pays tout entier (…). L’événement du 29 juin, ce n’est pas tant l’abdication de ce faible roitelet lâche et alcoolique, mais c’est surtout le moment qui a scellé notre destin à celui de la France, avec toutes les conséquences que l’on connaît » . Plus tard dans son intervention, l’élue qualifiait Pomare V de « pathétique regulus de salon » ayant vendu « sa patrie, sa femme et ses enfants contre quelques babioles et de l’argent » .

Ce mardi, les descendants de Pomare V se sont fendus d’un communiqué dénonçant des propos « irrespectueux » , et visant à réhabiliter leur aïeul. « Pomare V n’était pas un roi parfait – aucun souverain, aucun chef, aucun être humain ne l’est. Ceux qui le jugent aujourd’hui sont-ils eux-mêmes exempts de reproches, eux qui ont été élus avec un programme basé sur le « Fa’atura »? (…)Pomare V n’a pas « abandonné » Tahiti pour quelques bouteilles de rhum et une rente. Il a fait un choix, dans un contexte extraordinairement difficile, et ce choix, aussi critiqué soit-il de nos jours, mérite d’être replacé dans toute sa complexité historique et humaine » , écrivent-ils. « L’annexion se fit dans la

légalité, par choix, dans une logique de clôture politique voulue par un roi désabusé. Le geste

de Pomare V fut, en somme, un refus de l’humiliation dynastique, plus qu’une soumission à

la France » , poursuivent-ils.

« Pomare V n’a pas été un pion. Non, Madame Niva. Pomare V n’était pas un « ivrogne ». Il fut un souverain, témoin d’un monde qui s’écroulait, et il a fait ce que font les dirigeants depuis toujours : il a décidé, il a tranché, seul, avec lucidité, quitte à disparaître avec sa couronne. Prendre une telle décision relève du courage politique. Courage politique que votre majorité n’a toujours pas eu pour notre population, sauf pour s’attaquer aux symboles ou augmenter les indemnités de vos élus ou vous attribuer toujours plus de privilèges » .