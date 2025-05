Ligne express vers Papeete, nouveaux bus : le développement des transports en commun s’accélère

Ce lundi, le ministère des Transports Jordy Chan a annoncé une série de mesures pour améliorer le service du réseau de transport en commun sur l’île de Tahiti. Dès le 19 mai 2025, dix allers-retours supplémentaires seront mis en place sur les lignes 20 (Papara–Papeete), 21 (Papenoo–Papeete) et 31 (Taravao–Papeete, côte est). Des trajets qui viennent soulager des lignes déjà saturée en heure de pointe.

Cette première vague de renforcement se fera sans nouveaux achats. Le ministère a procédé à une « optimisation des bus existants sur ce réseau » pour les rediriger vers les zones à forte demande. Une première optimisation en 2024 avait déjà permis de renforcer la ligne 30 (Taravao–Papeete, côte ouest).

Une deuxième phase est prévue à partir de mi-2026 avec l’arrivée de 18 nouveaux bus sur le réseau Tere Tahiti. « Grâce à ce renforcement, nous allons pouvoir rajouter encore davantage de capacités sur les lignes […] mais on pourra également augmenter le nombre de bus sur une ligne structurante du réseau, qui est la ligne numéro 2 » , explique Jordy Chan. Cette ligne urbaine reliant la mairie de Punaauia à Arue verra ainsi sa fréquence doubler à un bus toutes les 10 minutes en heure de pointe.

Création d’une ligne express entre Papara et Papeete

Autre nouveauté annoncée : la reconfiguration de la ligne 20 en une version express, évitant les communes de Punaauia et Faa’a, souvent congestionnées. « On souhaite éviter que ces bus perdent du temps […] et du coup aillent directement à Papeete » , indique le ministre. Les nouveaux bus, eux, seront achetés par le délégataire TCT à la demande du gouvernement. Même si l’achat est effectué par le prestataire privé, ils seront in fine par le Pays, assure-t-il.

Enfin, le 26 mai, un nouveau système d’aide à l’exploitation et à l’information voyageur sera mis en service. Ce système offrira une application mobile et un site internet modernisés, ainsi que des bornes aux arrêts de bus permettant aux usagers de connaître en temps réel le temps d’attente.