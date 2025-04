Les fonds marins polynésiens et le SWAC attirent l’attention de l’ONU  

Après New York et Lisbonne en 2017 et 2022, la France accueillera en juin la troisième conférence des nations unies sur l’Océan. Un rendez-vous international majeur, visant à protéger la biodiversité, à limiter la pollution et à encadrer l’exploitation durable des ressources marines. Cette année, la Polynésie y occupera une place importante. D’abord, dans la zone grand public où les associations et acteurs locaux animeront des conférences. Mais surtout, dans la zone bleue. Un espace réservé à un public averti et notamment aux chefs d’États. Sur les plus de 600 candidatures, le projet polynésien a retenu l’attention de l’ONU. L’opportunité de glaner des financements, nerf de la guerre.

« Cet événement, on va l’organiser grâce au soutien de la Tetiaroa Society et de l’Agence Internationale des Fonds Marins, explique Etienne de La Fouchardière, secrétaire général adjoint du Haut-commissariat […] Et il va permettre du coup de livrer un message politique fort sur la position de la Polynésie, mais aussi de la France sur les fonds marins, qui est priorité à la connaissance de ces fonds, et puis surtout nécessiter vraiment de les préserver, puisqu’on n’y connaît pas grand-chose. […] Et l’autre message qu’on veut délivrer, c’est qu’on peut utiliser les profondeurs de façon durable. Et là, on pense évidemment aux projets qui ont été mis en œuvre en Polynésie, sur l’énergie liée à la mer, énergie thermique des mers et aussi les systèmes de climatisation par haut de mer, le SWAC,) comme celui de l’hôpital qui est encore à ce stade une première au niveau mondial, qui permet on va dire d’alimenter des grandes infrastructures à partir de l’eau puisée à 1000 mètres de profondeur. »

Cette représentativité, c’est aussi le fruit d’une dynamique portée sur le territoire par le cluster maritime polynésien. Une entité qui rassemble depuis dix ans tous les acteurs de l’économie bleue.

Selon Stéphane Renard, coordinateur du cluster maritime, « aujourd’hui c’est quasiment 13% de l’ensemble des actifs, des gens qui travaillent en Polynésie, travaillent dans le maritime, et c’est plus de 80% des ressources propres de la Polynésie à l’export qui sont, qui directement viennent des produits qui sont issus de la mer et du travail qui est fait dans le maritime […] donc l’idée du cluster c’est de continuer à développer cela, à former nos marins, à améliorer notre capacité de construction et de réparation navale, à faire toute la chaîne, jusqu’au bureau d’études, etc., et que les Polynésiens puissent s’emparer de ces métiers, puissent s’emparer de ce savoir-faire, et continuer à développer, on l’a vu dans les chiffres qui ont été présentés ce soir, ces plus de 10 ans de croissance continue sur l’ensemble de l’économie maritime de la Polynésie française« .

Le cluster souligne une hausse de 15 % du nombre d’entreprises du secteur maritime en dix ans, accompagnée d’une progression notable du chiffre d’affaires : soit plus de 80 milliards de francs en 2023. Des résultats qui confirment l’importance grandissante de l’économie bleue, et son rôle dans le développement économique du fenua.