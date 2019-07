Raiatea : les baraques foraines fermées à cause du mauvais temps

L’alerte orange pour la houle et le vent fort a été déclenchée mardi aux îles Sous-le-Vent. Un mauvais temps qui a entraîné la fermeture du site de Toa Huri Nihi, où sont installées les baraques foraines et la scène des concours de chants et danses. Le programme des festivités se retrouve chamboulé et les forains appréhendent le manque à gagner.