Premier chien polynésien dressé contre le rat noir, Atlas arrive

Il n’a beau avoir que 10 mois, Atlas a déjà un tableau de chasse bien fourni. La spécialité de ce Jack Russell : le rat noir, espèce proliférante en Polynésie. Depuis maintenant quelques années, trois de ses congénères venus de Nouvelle-Zélande sont à l’œuvre sur les îles de Rimatara et Ua Huka. Si leur efficacité n’est plus à prouver, le temps de formation de ces chiens est long, et leur coût est estimé à 2,5 millions de francs.

Deux écueils qu’Atlas ne présente pas. Né et formé en Polynésie, il coûterait selon son propriétaire David Proia, également directeur de Vik’ura, « deux fois moins cher » et ferait gagner un temps précieux. « Atlas pourrait commencer à prendre du service à l’âge d’un an. Quand ils arrivent, les chiens de Nouvelle-Zélande ont au moins trois ans. On gagne deux ans, ce qui est énorme pour la vie d’un chien » , soutient ce dernier.

En l’état, les maîtres-chiens des clubs canins ont un diplôme reconnu au niveau national. Mais leurs compétences pour former des chiens détecteurs ne sont pas reconnues par la législation locale. Toujours est-il qu’Atlas, capable d’agir dans des endroits exigus, en intérieur comme en extérieur, a facilité le travail de son dresseur Marcel Suhas par ses prédispositions. « Il a ça dans le sang ! Il faut juste le faire travailler pour faire ressortir ce gène de ‘prédateur’, sourit ce-dernier. Au bout de sept mois, les résultats sont excellents » .

Parmi le public invité à la présentation d’Atlas, la mairie de Moorea pourrait se laisser tenter pour investir dans un chien ratier. Le quai de Vaiare, point d’entrée de l’île soeur, est une zone sensible, indique le maire délégué de Te’avaro Ronald Teariki. « L’aéroport aussi est un point d’entrée, ajoute-t-il. Pour ce fléau qu’est le rat noir, ça n’a pas de prix. Sur le niveau d’hygiène et de vie de la population aussi » .

Atlas sera prêt à travailler officiellement d’ici deux mois. Un délai qui devrait permettre aux autorités du Pays de prendre les dispositions juridiques nécessaires pour lui permettre d’entrer en action.