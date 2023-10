Les rats de Ua Huka sont prévenus : Duke débarque aux Marquises

L’île aux oiseaux des Marquises accueillera très bientôt Duke, son nouveau shérif canin. Ce petit terrier d’un an a beau être timide au premier abord, il n’en est rien face aux rats et rongeurs qu’il a été dressé pour chasser. Pour se payer ses services, 2 millions de francs et une taxe d’un demi-million, ont été investis par l’association Vaiku’a, soutenue par la Diren, l’initiative Kiwa et l’office français de la Biodiversité.

« Ces chiens-là peuvent travailler pendant 10 ans, soutient la présidente de Vaiku’a Chloé Brown. C’est ce qui permet de sauver nos oiseaux endémiques, mais ça permet aussi de préserver l’économie de l’île qui dépend beaucoup du coprah. On sait que le rat noir, c’est la menace la plus importante » .

Parmi les espèces à protéger, le lori ultramarin, le monarque Iphis et le carpophage des Marquises. Un autre chien chasseur, Tip, est déjà présent sur l’île depuis 2021. Il épaulera Duke dans sa tâche dès vendredi. « Duke a reçu une formation auprès de spécialistes en Nouvelle-Zélande. Ils sont connus pour la biosécurité, puisqu’ils sont très à cheval sur ce travail-là. Il est dans un chenil où ils ont une quarantaine de chiens, tous entrainés quotidiennement » , précise Chloé Brown.

Ces chiens sont dressés dès l’âge de deux mois pour se focaliser sur les rats. Ils effectueront chacun des rotations de deux heures. » On peut tirer jusqu’à 4h, mais il faudrait qu’il y ait de nombreuses pauses entre chaque session, ce qu’on ne peut pas faire actuellement, même avec deux chiens, souffle Chloé Brown. Surtout quand on a des bateaux qui arrivent en même temps : là, avec deux quais, il y aura forcément deux équipes » . Vaiku’a espère pouvoir faire venir un troisième chien dans les prochains mois.