French Bee a fait appel à des chiens détecteurs de rats, une première au fenua

C’est un fait rare : jeudi, un avion de la compagnie French Bee est resté cloué au sol plusieurs heures à cause… de la présence d’un rongeur à bord, comme l’ont révélé nos confrères de Radio 1.

Les rongeurs en liberté peuvent constituer une réelle menace dans un avion. Ils sont susceptibles de grignoter des câbles et de mener à un accident. La compagnie a donc usé de plusieurs moyens pour éliminer l’animal et s’assurer qu’aucun autre ne se promenait dans l’appareil.

Lire aussi : Souris piégée, le Vol French Bee BF711 va pouvoir décoller

À cas rare, solution inédite : avant de décoller dans la soirée, French Bee a fait appel à une société spécialisée possédant des chiens détecteurs de rats. « Nous sommes intervenus à la demande de la compagnie afin de faire une détection leur permettant de s’assurer qu’il n’y avait pas de rongeur à bord afin de pouvoir faire décoller l’avion en toute sécurité », explique Thierry Martin de Canirat. Ils ont mis en place des moyens importants pour solutionner ce problème qui est rare dans le transport aérien ».

– PUBLICITE –

Créée il y a un peu plus d’un an, l’entreprise forme des Jack Russel pour des missions de dératisation. Mais pas seulement. Des chiens sont également en formation pour la détection de drogue et pour la recherche de personnes.