Un chat identifié à Tahiti retrouvé 15 ans après dans l’Hexagone

Le 18 janvier dernier, l’association Eclip est appelée. Un chat en piteux état a été retrouvé dans le jardin d’un habitant de Pertuis dans le sud de la France. Une bénévole le recueille, le soigne et l’association découvre que l’animal est âgé de 20 ans, s’appelle Noël et est identifié… en Polynésie française.

C’est le début d’une véritable « enquête » pour retrouver ses propriétaires, nous explique la présidente d’Eclip. « Un formidable élan de solidarité s’est alors enclenché, et de multiples partages ont permis d’avoir des informations et surtout la propriétaire a pu se manifester sur Facebook ».

L’association entre en contact avec la maitresse de Noël. Son conjoint et elle, amoureux des animaux, étaient revenus de Tahiti avec 3 chats et 2 chiens. Et c’est en 2010, que Noël s’est perdu près de chez eux à Pertuis. « Malgré des recherches intenses, affiches, mots dans les boites aux lettres, il n’a jamais été retrouvé ».

« Après une longue discussion, il a été convenu que pour l’état de Noël, il était impossible de lui faire subir un voyage de plusieurs heures, sa propriétaire demeurant maintenant à plusieurs kilomètres ».

Car les propriétaires de Noël sont aujourd’hui divorcés. Mais si la femme vit loin, le « papa » du vieux chat est tout proche. Alerté, il fait donc le déplacement. Les retrouvailles sont un moment d’émotion « intense », raconte l’association. Peut-être trop intense pour le chat qui déclenche des crises d’épilepsies en chaine.

« Devant cet état de souffrance importante, il a été conduit à la clinique vétérinaire de Pertuis qui l’a tout de suite pris en charge. Nous avons dû le cœur en miette, et avec l’accord des propriétaires, accélérer son départ vers un monde sans douleur. »

Noël dans les bras de son propriétaire, 15 ans après sa disparition. Crédit : Eclip

Selon Eclip, Noël, qui a été retrouvé « à tout juste 100m à vol d’oiseau de son ancien domicile » a probablement été gardé enfermé par des voisins durant plusieurs années.

Pour l’association, cette histoire à la fin tragique est aussi l’occasion de rappeler aux propriétaires d’animaux arrivant des outre-mers en hexagone qu’il est important d’effectuer le changement d’adresse sur les puces électroniques.