L’équipage d’un vol Fiji Airways tente de scotcher la bouche d’une passagère incontrôlable

Turbulences sur un vol Fiji Airways. L’équipage a été filmé, tentant de maitriser une passagère et de lui scotcher la bouche, rapporte le média news.com.au. La femme, une Australienne de 69 ans voyageait sur le vol San Francisco Nadi le 20 janvier.

📌 Woman restrained with duct tape after outburst during Fiji Airways flight | WARNING: DISTRESSING CONTENT

Video Source: https://t.co/FDJjQwswpl pic.twitter.com/Evnxa6mT94 — fijivillage (@fijivillage) January 24, 2025

Sur la vidéo publiée par news.com.au, on entend la passagère, « en état d’ébriété » selon la police, crier et insulter les membres d’équipage. Un témoin a expliqué au média australien que la femme avait eu des propos « vulgaires et racistes ».

« Chez Fiji Airways, la sécurité de nos passagers et de notre équipage est notre priorité absolue, et nous appliquons une politique de tolérance zéro à l’égard de tout comportement menaçant », a indiqué la compagnie dans un communiqué.

– PUBLICITE –

L’Australienne a été arrêtée par les forces de l’ordre à son arrivée aux Fidji. Elle a été inculpée et placée en garde à vue avant d’être libérée sous caution. La touriste a dû s’acquitter d’une somme de 345 dollars australiens (environ 25 000 Fcfp).