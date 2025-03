Le cirque volant des îles Fidji à l’honneur à Mamao

C’est une première au Fenua. Créé en 2007 et destinée d’abord à la danse, le Fiji Flying Circus s’est ouvert à l’art du cirque et a choisi de se produire pour la première fois au fenua. Acrobaties, cascades, numéros de force et d’agilité sont à l’honneur, le tout empreint de la culture fidjienne.

« L’an dernier, nous avons passé fait une tournée de plusieurs mois dans toutes les îles des Fidji. Cette année, on a voulu aller plus loin et découvrir d’autres régions du Pacifique. Tahiti figurait en tête de notre liste car nous avions toujours rêvé d’y venir un jour« , confie Navitalai Fond, le directeur artistique du cirque.

Mala Babitu a intégré la troupe il y a 4 ans. Étudiante au Conservatoire de Danse et diplômée, la jeune femme témoigne de son parcours et des pays traversés par la compagnie.

« J’ai beaucoup voyagé grâce à la danse avant de rejoindre le cirque. On a fait le tour de l’Europe. On a proposé des spectacles en Chine, à Paris. Il était temps de faire une tournée dans le Pacifique« , dit-elle.

La troupe se produira à partir du 11 mars à Mamao.