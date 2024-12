Pétards et feux d’artifice, les conseils pour apaiser vos chiens

Sur une plage de Tahiti, ces particuliers promènent leurs chiens en toute quiétude. Un calme qui risque d’être de courte durée à l’approche de la nuit de la Saint-Sylvestre. Les festivités du 1ᵉʳ de l’An sont souvent une source de stress pour de nombreux animaux. Marie-Laure a découvert sous son sapin un chiot de 3 mois, baptisé Choco. Elle a fait le choix d’être aux côtés de son animal le jour J.

« Je pense que ça devrait aller. En tous les cas, on restera près de lui (…) On a aussi une veille chienne à la maison qui, elle, a très peur. On lui donnera un calmant, car elle est terrorisée », témoigne la jeune femme.

Pour éviter que les animaux ne prennent la poudre d’escampette, il est conseiller de les laisser dans la maison, dans un espace à l’abri et rassurant, tant que les feux d’artifice ne sont pas terminés. Des règles qu’appliquera Sophie, la maîtresse de Maïko.

« Même une feuille qui passe, elle en a peur. Donc, ce sera portes et fenêtres fermées, chien rentré. Mais nous, on va en profiter, par contre. On a une petite caméra. On la surveillera », sourit-elle.

Il n’est cependant pas nécessaire de trop rassurer l’animal. Cela pourrait en effet être contre-productif et augmenter son stress au moindre bruit. Il est davantage conseillé de l’occuper si possible ou de le laisser tranquille. Aux maîtres, donc, de s’adapter au mieux à leur animal.

« On essaye de toujours la mettre en sécurité de manière qu’elle ne puisse pas s’échapper. On restera près d’elle sans trop lui faire comprendre non plus qu’il y a besoin d’avoir peur. On essaye de relativiser », souligne Bertille, la maîtresse de Taina.

Le recours au sédatif est aussi conseillé, mais, cette année, les professionnels sont en rupture de stock.

Pour Florent Bizard, le vice-Président du Conseil de l’ordre des vétérinaires, il est plus prudent de mettre à l’abri et/ou de bien attacher son chien le soir du réveillon. Un animal apeuré peut en effet parcourir des dizaines de kilomètres s’il s’enfuit.

« Je préconise de le mettre dans la salle de bain, car, souvent, il s’agit de zones carrelées. Donc s’il fait pipi ou caca, c’est plus facile à laver. Et généralement, il n’y a pas une tonne d’affaires », dit-il.

Pensez enfin à équiper votre chien d’un collier et d’un médaillon, ou idéalement de le pucer. L’identification de l’animal est d’ailleurs obligatoire. Elle permet de le retrouver dans les meilleurs délais en cas de fuite.