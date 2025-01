60 animaux stérilisés pour la première campagne d’Ainihi No Te Oraà Fakarava

5 jours intenses au bloc opératoire vétérinaire improvisé de la salle omnisports de Fakarava, au beau milieu des Tuamotu. Ce mercredi, la jeune association Ainihi No Te Ora, montée pour lutter contre la surpopulation animale sur l’atoll, a dressé un bilan de sa première campagne, achevée ce mardi.

Subventionnée par la DIREN et soutenue par le comité du tourisme local ainsi que par la commune, l’association a proposé aux propriétaires des tarifs plus que corrects : 1000 francs par stérilisation pour les personnes sans emploi, 2000 pour les autres. « Il fallait tout organiser au niveau logistique avec la commune, et assurer la communication auprès des propriétaires des animaux. Nous sommes très satisfaits de cette première campagne de stérilisation sur l’atoll, puisque les objectifs ont été atteints : 60 animaux ont été stérilisés » , se satisfait la présidente Belinda Terakauhau.

À terme, Ainihi No Te Ora souhaite renouveler la campagne à raison d’une fois par an et en étendre l’impact. « On espère avoir un peu plus de moyens, parce qu’il y a beaucoup de demandes, glisse la trésorière Marguerite Vanaa, qui a contribué à gérer les nombreux appels des propriétaires et organiser les plannings des deux vétérinaires opérationnels, venus de Tahiti. Le quota de chiens et de chats a été rempli en quelques jours. « La population a été très réceptive, il y en a beaucoup qui ont participé parce que ce n’était pas cher, et que la majeure partie de l’argent a été subventionné » , insiste-t-elle.

Quant aux deux vétérinaires, ils avaient déjà fait parler d’eux lors d’une mission itinérante, entre les Marquises et les Tuaomatu, entre février et mai 2024. Le courant est encore une fois bien passé avec la population. « On est motivés depuis longtemps pour ce genre de mission. C’est quelque chose pour lequel on milite, ça fait plus de deux ans et demi qu’on vient ici, on a toujours parlé de cette envie qu’il y ait des aides, que plus d’animaux puissent avoir accès à des soins, souligne taote Manis. C’est l’aboutissement de deux ans et demi de visite, d’investissement auprès de la population animale de l’île et auprès de ses habitants, donc c’est un bel accomplissement« . « Et dans la bonne humeur, ajoute taote Douard. Les habitants ont été géniaux » , conclut-elle.

À Tahiti, une campagne menée par l’association Les 4 pattes de Papara est en cours, pour les habitants de la côte Ouest.