Une nouvelle campagne de stérilisation des animaux domestiques sur la côte ouest

C’est dans la joie et la bonne humeur que Marama Bres, présidente de l’association les 4 pattes de Papara a accueilli le public, ce samedi, sur le parvis d’un supermarché de la commune.

Sur place, des personnes prêtes à faire des dons pour la cause animale. Mais surtout, le grand public avait la possibilité de se renseigner sur la campagne de stérilisation qui débute et de programmer une intervention pour leur animal de compagnie.

« Cette campagne va se dérouler sur une partie de l’année en favorisant principalement les familles ayant de petits revenus pour qu’ils puissent stériliser leurs animaux le plus tôt possible », a indiqué Oscar Martin, vétérinaire à Paea.

Une campagne qui cible les chiens et aux chats. « On peut le faire pour n’importe quel chien, n’importe quelles tailles ou races. On va essayer de privilégier, en premier lieu, la stérilisation des femelles, mais tous les animaux rentrent dans le cadre de la campagne », a précisé Oscar Martin.

Le but de cette opération est de freiner la surpopulation des animaux, en particulier ceux qui divaguent le long des routes du fenua.

« En Polynésie, on a un souci avec la population d’animaux en divagation. Avec ce type de campagne, on incite les gens à stériliser, car cela a des avantages sur la santé des animaux et leur sécurité. Mais cela limite aussi la surpopulation animale et la divagation », a souligné le docteur Martin.

Pour plus de renseignement sur cette opération, rendez-vous sur le site de l’association les 4 pattes de Papara, ou dans les cliniques vétérinaires de Paea, Papara et Taravao.