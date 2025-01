Circulation : comptages bouclés à l’Est, le gouvernement prêt à tester ses aménagements

Nouvelle année, nouvelle étude sur le problème sempiternel de la circulation à Tahiti. Ce matin à la présidence, le ministre des Transports et des Grands travaux Jordy Chan a présenté les résultats de la campagne de comptage routier menée en août et septembre 2024 sur les communes de l’Est de Papeete, à Pirae, Arue et Mahine, soit la première phase avant de s’attaquer à l’Ouest.

Concrètement, des boucles de comptage automatisées sur les secteurs visés ont été mises en place par la Direction de l’Équipement, complétées par un comptage manuel des agents sur place. De quoi actualiser les données sur la circulation dont dispose le ministère, le dernier comptage datant de 2017.

En heure de pointe matinale, 8 210 véhicules convergent vers Papeete sur un trafic total de 33 000 véhicules, répartis entre la côte Est (4 000) et la côte Ouest (4 210). « Les principaux points de congestion qui ont été identifiés par le bureau d’études sont justement les points de congestion que le gouvernement souhaite traiter à travers les aménagements qu’il a prévu de mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années » , note Jordy Chan. À savoir : le Front de mer, la rue du Bataillon du Pacifique (CESEC), le Lycée du Taaone jusqu’au giratoire du RIMAP, le giratoire d’Erima et la RT2 à Mahina depuis le giratoire de la pointe Vénus. Des points congestionnés aux heures de pointe le matin, et « pour la plupart » le soir, sur lesquels le gouvernement entend mener au premier semestre des scenarii de trafic selon les aménagements envisagés.

– PUBLICITE –

Lire aussi – Circulation et mobilité à Papeete : en route pour 5 ans de grands travaux

Le rapport note que la réforme des rythmes scolaires a permis une amélioration notable, avec une augmentation de 3 % de l’écoulement journalier des véhicules en entrée de Papeete, soit près d’un millier de véhicules supplémentaires par jour en entrée de Papeete, estime le ministre. « On a constaté une amélioration du trafic dû d’une part au fait que certains usagers partent plus tard pour commencer leur activité dans la journée et d’autre part par des conditions de circulation qui sont améliorées plus localement aux abords des établissements scolaires » , relève-t-il.

La côte Ouest, elle, devra prendre son mal en patience. « Les aménagements qui sont programmés par le gouvernement sur la côte Est verront le jour plus rapidement que ceux qui sont situés sur la côte ouest » , justifie Jordy Chan.

Plus de deux roues… et plus de modèles

Les données relèvent un taux élevé de deux-roues motorisés sur les routes (20 % des véhicules contre 4 % enregistrés en métropole) et une occupation moyenne des voitures de 1,46 personne, supérieure à la moyenne française.

Surtout, l’étude doit permettre de concevoir un modèle de déplacement au cours du premier semestre 2025, intégrant le développement des voies réservées aux transports collectifs et des pistes cyclables . « Ce dont le gouvernement ne disposait pas, c’était d’un modèle de trafic qu’il pouvait utiliser pour simuler l’impact de futurs aménagements sur le réseau routier, appuie Jordy Chan. Auparavant, pour les aménagements ponctuels envisagés par le gouvernement, on demandait à un bureau d’études de simuler le trafic en question à travers le modèle de trafic dudit bureau. Là, le gouvernement va disposer de son propre modèle de trafic et pourra à l’avenir, si d’autres aménagements sont considérés, simuler quel sera l’impact de ces aménagements beaucoup plus rapidement et avec beaucoup plus de flexibilité qu’avant » .

Les comptages côte Ouest seront réalisés en avril-mai 2025 de Faa’a à Taravao afin d’étudier des scénarios d’aménagements à partir d’août 2025.