La population chinoise baisse pour la troisième année consécutive

Le géant asiatique a cédé en 2023 sa place de pays le plus peuplé au monde à l’Inde. Il cherche activement à relancer la natalité à travers des subventions et des campagnes de communication. La Chine comptait 1.408 milliard d’habitants à la fin de l’année 2024, a indiqué le Bureau national des statistiques (BNS), contre 1.410 milliard un an auparavant.

Le déclin a toutefois été moins prononcé qu’en 2023, lorsque la baisse avait doublé en un an. La Chine a mis fin en 2016 à sa politique de l’enfant unique imposée depuis le début des années 1980 en raison des craintes de surpopulation. Elle autorise depuis 2021 tous les couples à avoir trois enfants.

Mais ces mesures n’ont pas permis d’inverser le déclin démographique dans un pays où une vaste main-d’oeuvre bon marché a longtemps servi de moteur à la croissance économique.

Ce déclin de la population va probablement se maintenir en raison de « perspectives économiques moroses » pour les jeunes et alors que les femmes « subissent des discriminations de genre tenaces sur le marché du travail », affirme à l’AFP Yun Zhou, sociologue à l’Université du Michigan.

La natalité rebondit

Les personnes âgées de plus de 60 ans représenteront près du tiers de la population chinoise d’ici 2035, selon le groupe de recherche Economist Intelligence Unit. Cette tranche de la population compte déjà 310,3 millions de personnes, soit presque un quart de la population nationale et en hausse par rapport à l’an passé.

Le taux de natalité chinois – un des plus bas au monde – , a toutefois légèrement rebondi par rapport à l’année dernière, passant à 6,77 pour 1.000 habitants, selon les statistiques du BNS.

« Ce rebond ne devrait pas durer, car le nombre de femmes en âge d’avoir des enfants devrait diminuer sensiblement au cours des prochaines décennies« , affirme Zhao Litao, chercheur à l’Institut de l’Asie de l’Est de l’Université nationale de Singapour.

« Sur le long terme, les tendances combinées de la chute des naissances, de la contraction de la population totale et du vieillissement rapide restent inchangées« , souligne-t-il.

« Déclin de la population »

Ce regain du taux de natalité est toutefois plutôt lié à un report des projets de natalité interrompus pendant la pandémie ou encore à une augmentation des naissances pendant l’année du Dragon, plébiscitée par les parents, selon He Yafu, expert indépendant spécialisé dans la démographie.

« La tendance générale d’un déclin de la population ne changera pas« , affirme-t-il toutefois à l’AFP. « Sauf si des mesures fortes sont mises en oeuvre pour encourager la natalité (…) la part des personnes âgées dans la population va continuer à augmenter« , ajoute-t-il.

En septembre, les autorités ont annoncé le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite, qui n’avait pas été relevé depuis des décennies et figure parmi les plus bas au monde.

Avec une proportion croissante de personnes âgées et une diminution de la population active, le pays fait face à une pression accrue sur les systèmes de retraite et de santé.

Ce déséquilibre démographique pourrait également peser sur la consommation intérieure, puisque les retraités tendent à dépenser moins que les actifs.

A partir de 2025, l’âge légal de la retraite pour les hommes sera progressivement porté à 63 ans, contre 60 ans actuellement. Pour les femmes, il passera de 50 à 55 ans, ou de 55 à 58 ans, selon le type de travail exercé.