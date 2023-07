Des Jack Russell Terrier pour lutter contre le rat noir dans les îles

C’est avec une portée de neuf chiots nés il y a deux mois que l’association Vik’Ura Tahiti compte protéger la biodiversité des îles, notamment la perruche ‘ura menacée par des nuisibles. Ces Jack Russell Terrier, réputés pour dénicher les rats noirs cachés dans les marchandises des bateaux qui transitent d’île en île, seront ainsi dressés pour protéger les espèces endémiques des îles éloignées et les cultures de coprah.

Avec trois autres associations de protection du ‘ura, Vik’Ura Tahiti tente ainsi de donner des moyens supplémentaires aux pouvoirs publics. Trois chiens venus de Nouvelle-Zélande sont actuellement déployés sur le territoire.

« La première difficulté, c’était de pouvoir avoir une lignée de chien de qualité, explique Thierry Martin, éleveur et représentant du club de race de Jack Russell Terrier en Polynésie. On a une lignée qui a été travaillée pendant 10 ans pour avoir des chiens de chasse. C’est une portée tahitienne, ils sont nés ici donc ils ne vont pas craindre la chaleur. Ce sont des chiens qu’on va pouvoir garder longtemps » .

Si les chiens de cette race sont prédisposés à chasser les rats dès leur naissance, il est indispensable de les dresser au cours de leurs 10 premiers mois de vie, selon le dresseur Marcel Daire : « Le dressage va être sur un ordre, on va commander au chien d’aller chercher le rat. On va l’amener aussi sur les bateaux, dans les hangars, en pleine nature, dans des champs. On va devoir lui indiquer qu’à cet endroit-là, ce n’est pas de la promenade, mais de la recherche » .

Si l’éducation des chiots vient tout juste de débuter, les quatre associations s’activent pour concrétiser leur initiative. Elles ont été reçues par la vice-présidente du Pays la semaine dernière, en attendant la suite que donnera le gouvernement à l’utilisation de ces chiens.