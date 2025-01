L’UNSA en mission pour former ses représentants à Raiatea

Comprendre le fonctionnement du syndicat. Savoir tenir son rôle de représentant syndical au sein de sa communauté. C’est ce qu’ont appris les enseignants qui ont participé à cette formation.

Deux journées jours pour travailler à devenir un militant actif et productif. « Le but, c’était vraiment de comprendre d’où on est, qui on est et quelle est notre différence. C’est surtout là-dessus que sont venues les questions. Après c’est : comment avance-t ’on ? Quels types de reformes peut-on mettre en place pour la réussite de tous ? Et comment, eux, peuvent s’impliquer dans ce travail quotidien auprès des collègues et des élèves », a expliqué Guillaume Desmaison, l’un des formateurs.

Une belle opportunité, selon les participants, qui ont connu ces dernières années des mouvements sociaux à répétition au fenua, notamment sur l’ITR, l’Indemnité Temporaire de Retraite, sur les horaires scolaires ou encore sur le délai de carence en cas d’arrêt maladie.

« Depuis qu’Emmanuel Macron est à la tête de l’Etat, nous avons connu 6 ministres de l’Education différents, ce qui est considérable. Un tel vient avec sa réforme, l’autre avec la sienne et l’on n’arrive pas à finir une réforme qu’on doit déjà en commencer une autre », a souligné Temarama Varney, représentant local. « Il nous faut, nous, sur le terrain, être bien armé pour pouvoir répondre aux collègues », a-t-il ajouté.

Ce déplacement a aussi permis aux cadres nationaux du syndicat de se faire une idée des spécificités du fenua, notamment grâce à une immersion au CJA, le Centre pour Jeunes Adolescents. Une structure éducative qui n’existe pas dans l’Hexagone.

« C’est une chance donnée à des jeunes qu’on qualifierait de décrocheurs. Je trouve que leur redonner confiance, leur donner des perspectives, est un atout. Ce dispositif qui n’existe pas dans l’Hexagone est une réussite, un modèle à suivre. Je porterai à cette idée à mon retour », a indiqué le secrétaire général de l’UNSA Fonction Publique, Luc Farré.

Cette visite marque aussi le préambule du congrès local Unsa Education prévu, ce vendredi, à Tahiti.