Le Domaine Rose, poumon de la logistique et de la coordination des JO 2024

Avec plus de 2 000 m² de chapiteaux, le site du Domaine Rose est sécurisé H24. À l’intérieur : des bureaux, une zone de restauration, une régie de télévision, et le centre des médias qui accueillera plus d’une cinquantaine de journalistes du monde entier. L’installation des locaux a commencé le 2 avril, un vrai défi logistique.

« On est à Teahupo’o, on est au bout de la route, on est après la rivière, donc on a fait passer tous nos camions et on leur a fait traverser la rivière. On sait que c’est toujours un peu compliqué, quand il y a les crues et qu’il pleut beaucoup, on est obligé de s’arrêter. Pour la logistique, on a notamment dû décharger deux camions par la passerelle du PK 0. C’est un petit challenge logistique. Et puis surtout, on est très proches des riverains. Donc on a été très attentifs à travailler avec eux, à les informer de ce qui allait se passer, des passages de camions… pour générer le moins de nuisances possible » explique Fanny Donnarel, manager technique pour Paris 2024.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Le groupe Ceva Logistics a mis son expertise à la disposition des JO. Il assure le transport et la logistique des marchandises, des équipements et des matériaux nécessaires à la réussite des Jeux. « Il y a beaucoup d’équipes qui sont arrivées sur site, donc on a énormément de demandes tous les jours pour les aider à installer ces espaces-là. On essaie d’anticiper au maximum tout ce qu’on peut dans la logistique, pour prévoir quand il va y avoir des moments de rushs par exemple, pour justement pouvoir accepter ces demandes urgentes ou qui ne font pas parties du plan » indique Léa Collier, cheffe de projet logistique.

À l’issue des épreuves de surf, tout sera démonté et évacué. Comme s’y est engagé le comité olympique auprès des riverains, il devra tout remettre en état une fois l’événement terminé.