La photo iconique de Gabriel Medina à Teahupo’o dans les 100 clichés de l’année du Time Magazine

Déjà décrite par le TIME comme « l’image déterminante du triomphe des Jeux d’été de 2024 » , la photo de Gabriel Medina, droit comme un i, s’élevant au-dessus des vagues de Teahupo’o en pointant l’index vers le ciel, a été sélectionnée le 26 novembre dernier dans les 100 clichés de l’année du prestigieux magazine américain.

Mieux, la photo de Jérôme Brouillet est la première mentionnée dans l’avant-propos introduisant cette cuvée 2024, qui comporte également les photos de Donald Trump quelques instants après la tentative d’assassinat le visant le 13 juillet 2024, ou celle de l’effondrement du point Francis Scott Key, percuté par un cargo le 26 mars à Baltimore.

« Ces photographes parviennent à saisir cette tension contenue et à l’enfermer dans les quatre coins d’un cadre. Que ce soit grâce à un timing impeccable ou à un cadrage intentionnel, ils ont créé une capsule temporelle qui semble sur le point d’être ouverte (…) On le ressent dans le moment parfaitement capturé du surfeur brésilien Gabriel Medina, suspendu triomphalement dans les airs après avoir obtenu le meilleur score sur une seule vague de l’histoire olympique, un instant fugace à la télévision figé dans le temps par le photographe Jérôme Brouillet » , écrit le TIME.

« Je ne savais même pas si la photo était bonne. C’est allé tellement vite, je me suis retourné immédiatement pour shoot le reste (…) Quand j’ai vu mes notifications, c’était absurde. J’ai commencé à avoir plus de followers que je n’en avais jamais eu, je me suis dit qu’il y avait un truc qui avait matché, sans savoir lequel » , avait confié le photographe à TNTV. À ce jour, la photo a été aimée 1 045 836 fois sur Instagram.