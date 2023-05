Le collège de Punaauia fête ses 30 ans

« Le collège s’est ouvert en 1992, et je suis arrivée en 1994. Il y avait 400 élèves. Depuis, le collège a grossi, et on est même arrivé jusqu’à 1 300 élèves », confie Ivon Chin Sivillon qui enseigne l’histoire-géographie depuis 29 ans dans l’établissement scolaire de Punaauia.

Ivon Chin Sivillon, professeur d’histoire-géographie au collège de Punaauia (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Elle raconte ses années passées au côté des élèves et du corps enseignant, mais aussi l’évolution du bâtiment : « Cela me fait chaud au cœur de voir le collège fonctionner aussi bien, avec des collègues qui sont surtout résidents et donc une équipe qui ne bouge pas. C’est aussi une équipe très dynamique sur laquelle on peut compter. (…) Concernant les bâtiments, le laboratoire de physique a été agrandi. Le parking à vélos a été transformé en étude rouge pour les élèves qui n’ont pas cours ou qui sont en permanence. Une salle a été transformée pour accueillir l’assistante sociale ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La professeure prendra sa retraite dans un an et demi. « C’est avec un grand pincement au cœur que je vais quitter cet établissement, mais j’ai promis à mes collègues de revenir. (…) Les élèves, on les rencontre tous les jours, puisqu’ils ont grandi, on les rencontre dans la rue, dans les commerces, quand on voyage… Cela fait chaud au cœur de voir qu’ils ont réussi. C’est le plus important, c’est la récompense pour nous« .

En pleine plantation d’un oranger (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour fêter les 30 ans du collège de Punaauia, les élèves ont été regroupés par villages. « Il y a le village des 6ème, des 5ème, des 4ème et 3ème. Il y a des ateliers culturels, culinaires etc. On a aussi planté des orangers car on est dans la commune de l’orange et on aimerait bien garder ce symbole-là », précise Ivon Chin Sivillon.