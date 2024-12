Punaauia fête Noël du 6 au 15 décembre

Comme chaque année, la ville de Punaauia célèbre Noël. Du 6 au 15 décembre, plusieurs animations festives pour petits et grands seront organisées.

Toutes les animations sont gratuites et se dérouleront à la mairie de Punaauia.

Le programme :

Vendredi 6 décembre – Soirée d’illumination

Dès 18 h 30, les festivités débutent avec la grande soirée d’illumination. Tavana accueillera le public avec un discours, suivi d’un compte à rebours pour l’illumination de la mairie. Le Père Noël fera également son entrée, tandis que les élus, déguisés en lutins, distribueront des bonbons aux enfants.

Mercredi 11 décembre – Spectacle des quartiers

À partir de 18 h, enfants et adolescents, issus des 3 maisons de quartier, présenteront un spectacle inspiré des légendes de Punaauia.

Jeudi 12 décembre – Concert spirituel

À 18 h, un grand concert spirituel œcuménique aura lieu, réunissant les différentes chorales de la commune. Plus d’une centaine de choristes et musiciens partageront des chants et des prières, pour célébrer ensemble cette saison de paix.

Du 13 au 15 décembre – Marché de Noël

Les jardins de la mairie se transformeront en un lieu festif, avec une soixantaine de stands d’artisans locaux, des manèges pour enfants, ainsi que des ateliers de maquillage et de sculpture de ballons et un photobooth souvenir. Le Père Noël sera aussi présent pour rencontrer les enfants. Un jeu-concours sera également mis en place afin de faire gagner des lots offerts par nos exposants, en découvrant les légendes de Punaauia à travers un parcours ludique.

Horaires :

Vendredi 13 décembre – 10h00/18h00

Samedi 14 décembre – 9h00/21h00

Dimanche 15 décembre – 9h00/21h00

Vendredi 13 décembre – Punaauia Hip-Hop Contest

Pour les amateurs de danse, un concours de Hip-Hop, en groupes ou en battles de breakdance sera organisé.

Samedi 14 décembre – Heiva Taravana

De 18 h à 22 h, le Heiva Taravana prendra vie autour de l’Hôtel de Ville. Sur le thème « Nos cartoons d’enfance », 6 à 8 groupes de quartier défileront avec des chars colorés et des chorégraphies créées spécialement pour l’occasion. Des gradins dédiés à l’événement seront placés pour permettre au public d’apprécier le spectacle.

Dimanche 15 décembre – Manotahi Music Live et feu d’artifice

Les festivités se clôtureront avec un grand concert dans les jardins de la mairie dès 17 h, avec des artistes et groupes locaux tels que Natura Jam, Anapa Sound et Oko Nui. Un feu d’artifice éclatera sur le lagon pour un final magique, suivi d’une animation musicale avec DJ Mezok.

Un transport gratuit sera proposé à la population pendant toute la durée des festivités. Retrouvez les horaires ICI.