La direction des Transports terrestres a désormais son annexe à Taravao

La cérémonie s’est déroulée en présence notamment du maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, et de la présidente de la commission de l’équipement, de l’urbanisme, de l’énergie et des transports terrestres et maritimes à l’Assemblée de la Polynésie française, Teura Iriti.

Cette cellule, située à l’étage de la galerie marchande du centre commercial “Taravao center”, sera composée de deux agents qui assureront l’accueil du public tous les jours de 7 heures 30 à midi. Elle sera fermée au public les après-midis permettant ainsi aux agents d’instruire les demandes des usagers. Une prise de rendez-vous les après-midis sera néanmoins possible pour les usagers dans l’incapacité de se déplacer sur les plages horaires de matinée.

Les usagers de la Presqu’île pourront désormais réaliser de nombreuses démarches notamment celles liées aux conducteurs (titre de conduite, inscription au permis de conduire), aux véhicules (déclaration de vente ou d’achat d’un véhicule non neuf), et à la restitution des titres de conduite et de cartes grises.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Pour les opérations destinées aux professionnels du transport terrestre, un accueil spécifique sera mis en place. Il permettra de renseigner les professionnels sur les démarches à réaliser, d’aider à comprendre et à remplir les formulaires et, également, le cas échéant, de pré-instruire les demandes afin de contrôler l’exactitude des demandes.

Par ailleurs, la cellule des transports de Taravao sera également dotée du nouveau logiciel de centralisation des services, baptisé “Utara’a”, dont l’objectif est, d’une part, de simplifier les démarches administratives et, d’autre part, de réduire le temps de traitement des demandes.

A terme, des téléservices seront également mis en place pour remplir certains documents en ligne avec notamment un accès sécurisé dédié aux professionnels des transports terrestres (concessionnaires) et aux forces de l’ordre pour la sécurité routière.

L’ouverture de cette cellule au bénéfice de la population de la Presqu’île s’inscrit dans une volonté du Pays d’offrir un service public de qualité, dans une optique de rapprochement de l’administration vers les usagers afin de leur faciliter les démarches administratives.