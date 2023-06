Inspecteur de l’éducation de Taiarapu et des Australes, Jean-Louis Laflaquière tire sa révérence

C’est une cérémonie digne d’une personnalité publique à laquelle a eu droit Jean-Louis Laflaquière, pour son départ à la retraite de l’éducation nationale. En charge des écoles des communes de Taiarapu et des cinq îles de l’archipel des Australes, il s’est attelé à y faire évoluer le système éducatif et maintenir la cohésion entre les différentes équipes pédagogiques.

« Malgré l’éparpillement des cinq îles, nous avons toujours essayé de faire en sorte qu’il y ait une véritable communauté éducative, note le futur-ex retraité. Cela est passé par des formations en commun, par des regroupements, que ce soit pas secteurs de collèges ou en essayant de coupler les écoles entre elles pour limiter l’isolement de certaines équipes ».

Parmi les équipes les plus isolées, celles de Rapa ou des petites écoles de Rimatara et Raivavae ont ainsi pu se rapprocher sous la houlette de M. Laflaquière. Réputé pour œuvrer dans la préservation des langues polynésienne, il a participé à l’installation de classes à parité horaire dans l’enseignement de la langue française et le reo ma’ohi. Un engagement salué par le corps enseignant et la municipalité.

(Crédit Photo : Samuel Ravatua-Smith / TNTV)

Les rencontres Orero, l’organisation d’un salon du livre sur l’Archipel ou encore le lancement du dispositif « École en Santé »… Autant de projets entamés que son successeur aura à charge de pérenniser.

« À Rimatara, la commune veut aussi s’inscrire dans le dispositif « Commune en santé » , en englobant le travail qui a été fait au niveau de l’école ou dans le CJA, projette M. Laflaquière. Je n’ai aucun doute que les choses vont se poursuivre » , conclut-il.