Les bikers du fenua se mobilisent pour les enfants hospitalisés

Leurs rennes ont beau être des deux-roues, les motards du fenua n’ont pas perdu leurs âmes d’enfants. Au guidon de leurs grosses cylindrées et vêtus d’un costume, ils ont répondu présent pour le « ride » de Noël 2024, dédié aux enfants hospitalisés. À leurs côtés, des mères Noël venues, elles aussi, pour la bonne cause..

« J’aime ces rassemblements avec tout le monde et apporter un petit plus pour les enfants. Il y en a qui n’ont pas forcément de cadeau sous le sapin, donc on leur apporte Aujourd’hui », sourit Chloé, l’une des participantes à l’opération.

Landry Denis, le président de l’association Tahiti Biker, est à l’origine de cette initiative. Il s’est inspiré du « ride » des pères Noël de Marseille après avoir rencontré son organisateur en 2020. Il s’était à l’époque rendu dans la cité phocéenne pour rendre visite à sa mère hospitalisée. L’idée a fait son chemin pour la transposer au fenua. Et chaque motard a fait un don.

« Les enfants hospitalisés ont des soins le matin, puis le soir et, entre les deux, il ne se passe pas grand-chose. Grâce aux dons que l’on va faire aujourd’hui, cela leur permet de faire des activités, de faire venir des intervenants, comme des clowns, ou des ateliers de maquillage, ou acheter des jeux de société. Cela va leur apporter du bien-être pour les fêtes », espère-t-il.

Après avoir fait gronder les moteurs, la horde des grosses cylindrées a avalé quelques kilomètres pour se présenter devant les portes du service de pédiatrie de l’hôpital de Taaone. Une joie pour les enfants, leurs parents, mais aussi le personnel soignant. Et Chacun à leur tour, les pères Noël en deux-roues ont déposé dans l’urne leurs précieuses enveloppes.

« Tout ce qui est collecte, c’est important », souligne Noéline Colombel, la présidente adjointe de l’association Pererau Here O Te Tama, « c’est ce qui nous permet de remplir notre caisse et de subvenir aux besoins des enfants. Cela peut aussi servir pour les évasan pour aider les parents ».

21 enfants sont actuellement pris en charge au sein du service pédiatrie du CHPF. La tournée de pères Noël à moto a permis, cette année, de récolter 98 000 francs.