Education : bientôt le premier institut thérapeutique éducatif et pédagogique en Polynésie

Le premier institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de Polynésie française devrait ouvrir ses portes en septembre 2021, à Temae, Moorea. Il sera géré par l’association Taatiraa Huma no Moorea-Maiao qui dirige déjà deux centres dédiés aux personnes porteuses de handicap depuis 1996.

La création de cet institut a pour objectif de répondre aux besoins des mineurs présentant des troubles du comportement. Des jeunes qui, à cause de leur différence, se heurtent parfois à des difficultés en terme d’éducation et de socialisation. L’institut permettra ainsi à ces jeunes de développer pleinement leur potentiel intellectuel et cognitif.

Ce nouvel établissement pourra accueillir 12 enfants âgés de 4 à 12 ans, dont 6 en internat, en vue de leur offrir une prise en charge spécialisée permettant de considérer ces mineurs au-delà de leurs symptômes, handicaps ou troubles.

Une collaboration active avec l’association pour l’éducation et l’insertion sociale (AEIS) a été instaurée, laquelle dispose de 3 établissements de type ITEP accueillant des jeunes âgés de 4 à 21 ans.

Après plusieurs échanges par visioconférence, la formalisation de ce partenariat va être réalisée à l’aide d’une convention qui vise à offrir une prise en charge optimale en accompagnant les personnels de l’ITEP de Polynésie française.

Un travail de réflexion sera mené en amont par un comité de pilotage constitué de plusieurs entités. La direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE) veillera à assurer le soutien technique, pédagogique et éducatif de ce nouvel établissement médico-social, en fonction des missions de la protection de l’enfance.

