Français, reo Tahiti… et anglais dans l’application Reo

La version trilingue et de l’application Reo et du site Web.reo.pf est disponible.

Reo est une version numérique du lexique papier trilingue Tahitien-Français-Anglais de 2019, dans les 2 modes, en application mobile et en mode connecté. Ce lexique, riche de 17 000 entrées est constitué de la base lexicale de l’Académie tahitienne, Fare Vâna’a, additionné des néologismes, de propositions de mots, ainsi que des termes et expressions issus des travaux de la cellule Reo Tahiti du Service.

L’outillage numérique est de loin le plus adapté à l’ère technologique, et il conditionne la survie des langues à moyen terme, estime le conseil des ministres dans son compte-rendu.

Le créateur de l’application Reo, Peter Meuel, est un jeune développeur polynésien. Il rêvait d’une application pratique qui lui permettrait d’apprendre sa langue sans se trimbaler des kilos de dictionnaires sur le dos. « Quand j’étais en métropole, je voulais garder un lien avec ma langue mais je ne pouvais pas le trouver dans ma poche. J’ai acheté tous les dictionnaires, celui de l’Académie, de Yves Lemaître, mais rien ne passait dans ma poche donc j’étais très frustré. Je faisais des applications mobiles, donc quand je suis rentré en Polynésie, je me suis dit que j’allais créer cette application« , confiait-il à TNTV en 2017 au lancement de l’application.

Depuis sa remise à jour, en 2016, le dictionnaire de l’académie tahitienne fait apparaître plus de 2 016 000 recherches. Depuis son lancement en 2017 l’application bilingue Reo du Service de la traduction et de l’interprétariat a été téléchargée plus de 50 000 fois.

Depuis son lancement après travaux le 20 janvier 2021, le site web de l’académie des Marquises a reçu plus de 28 000 visites.

