Les futurs profs du fenua accueillis à la présidence

Ils sont le futur de l’Éducation au fenua. Ce jeudi, les 78 lauréats des concours du 1er et du 2nd degré (37 professeurs certifiés + 1 CPE du public, 19 professeurs des écoles du public et 21 professeurs du 1er et 2nd degré du privé) ont été reçus à la présidence par Moetai Brotherson et Ronny Teriipaia, ministre de l’Éducation.

Le président du Pays les a félicités, avant de leur adresser quelques mots : « Votre mission consiste à convaincre nos enfants que c’est aussi par l’école qu’ils vont arriver à forger leur destin. Car ce qui est important n’est pas d’où ils viennent mais où ils veulent aller » , a-t-il déclaré.

Parmi ces lauréats, certains d’entre eux devaient effectuer leur année de stage dans l’Hexagone. Mais le ministre de l’Éducation a fait en sorte que tous les stagiaires du 2nd degré puissent rester au fenua pour la prochaine rentrée scolaire.

Le résultat d’un « travail d’équipe entre le ministère de l’Éducation, la DGEE et les représentants du personnel de la centrale syndicale FO » , a souligné Ronny Teriipaia, qui a salué au passage « le travail remarquable accompli par nos députés polynésiens et le soutien sans faille de notre Président pour faciliter les démarches auprès de l’Éducation Nationale » .