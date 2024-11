Le gouvernement a quitté Rapa, qui souhaite limiter les navires touristiques

Car toute la population est mobilisée. Comme pour le départ du gouvernement et des quelque 150 croisiéristes de l’Aranui, vendredi soir.

Les artisanes de Rapa ont offert à toute la délégation des chapeaux de roseau finement tressés, une spécialité de l’île, mais aussi des pâtes de fruits et des colliers de graines. Les membres des cabinets, mais aussi les ministres et le couple présidentiel n’ont pu se dérober à l’invitation à la danse.

Fête de départ organisée par les habitants de Rapa pour le gouvernement – Photo Mike Leyral

La compagnie Aranui doit recevoir dans deux ans un nouveau cargo mixte, l’Aranoa, qui pourra amener du fret, des soins et des touristes beaucoup plus régulièrement jusqu’à Rapa. Mais pour le moment, le maire Tuanainai Narii ne souhaite en accueillir que deux par an pour ne pas trop perturber son île.

