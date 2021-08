Covid : “la situation est très alarmante”, alerte Mireille Duval du CHPF

Alors que le point de situation de ce vendredi faisait état de 654 nouveaux cas de covid en 24 heures, de 2 nouveaux décès et de 100 hospitalisations, la représentante de la CSTP-FO s’inquiète de l’avancée de l’épidémie sur le territoire.

“Ce qu’il s’est passé l’année dernière et aujourd’hui, ça n’a rien à voir. Aujourd’hui, ce qu’on voit, il est vrai que c’est une multiplication. C’est très inquiétant”, déclare Mireille Duval.

Alors que les personnels de santé dénonçaient ce matin dans un communiqué le manque d’exemplarité des autorités du Pays, Mireille Duval revient sur son ressenti lors de la découverte des images du mariage du vice-président Tearii Alpha. “Je suis très outrée et très triste aussi de ce type de comportement, vis-à-vis du personnel soignant et vis-à-vis de la population”. “Quand on lance des recommandations, il faut les appliquer, devenir un exemple et un vrai soutien. Pas un soutien en parole mais un soutien en acte”.

Lire aussi : le personnel du CHPF demande aux autorités de montrer l’exemple

“La situation est très alarmante. On fait appelle au soutien de tous, d’abord celui de nos dirigeants. Commençons à être cohérent dans ce qu’on recommande et dans ce qu’on applique”.