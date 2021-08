Le personnel du CHPF demande aux autorités de montrer l’exemple

“Alors que le CHPF est confronté à une arrivée massive de patients jamais vue jusqu’à présent et que les personnels sont rappelés sur leur repos ou congés pour prendre en charge les malades, certaines s’amusent au mépris des gestes barrières”, dénonce Mireille Duval, secrétaire générale du syndicat autonome, en référence au mariage du vice-président du Pays, Tearii Alpha.

Un rassemblement qui a ému la Toile hier, alors que le haut-commissaire annonçait vendredi dernier l’interdiction des événements festifs dans des établissements accueillant du public.

“Pourtant, ce sont les mêmes qui ont annoncé, il y a à peine 8 jours, les mesures à appliquer pour éviter la propagation du virus et qui avaient sermonné la population quand des fêtes de masse avaient eu lieu en la traitant d’irresponsable !”

“Nous demandons aux dirigeants de notre Pays de respecter leurs engagements vis-à-vis de la population et de soutenir plus encore les soignants dans ce contexte alarmant. […] Soyez exemplaires et cohérents si vous voulez que la population suive vos recommandations !”, termine Mireille Duval.