Les travaux de la rotonde du CHPF vont reprendre

C’est reparti pour le chantier du centre 15 du Taaone, aussi connu sous le nom de « Rotonde » , au CHPF. Celui-ci avait été interrompu en 2017 suite à des malfaçons. Le litige en passe d’être réglé, le Pays a remis les grues en route.

Il s’agira dans un premier temps de consolider la structure du bâtiment, notamment les pylônes et des dalles, afin de le remettre en conformité. Dans le détail, les travaux incluent le chemisage des poteaux et l’application de plaques en carbone sur les dalles, afin de garantir la stabilité de l’ouvrage. Les éléments ajoutés à la toiture-terrasse, tels que les structures métalliques, planchers en béton et maçonneries, sont en cours de dépose, de même que le démontage partiel des anciens supports de panneaux solaires modifiés lors des aménagements précédents.

Le coût de cette première phase a été estimé à 750 millions et devrait s’achever fin 2025. La seconde phase consistera à aménager et équiper le bâtiment. Les coûts sont en cours d’évaluation.

– PUBLICITE –

En parallèle, la Direction de la santé élabore activement le programme fonctionnel des futurs usages du bâtiment. Ce programme inclut les projets de l’Institut du cancer de la Polynésie française (ICPF) et d’IMOTEP, le projet de service de médecine nucléaire du Centre hospitalier de la Polynésie française (Centre hospitalier de la Polynésie française). À terme, le bâtiment accueillerait un cyclotron, installé au rez-de-chaussée sur une parcelle adjacente, destiné à produire des isotopes pour les appareils de TEPscan, essentiels au dépistage et au traitement du cancer. Une seconde phase de travaux d’aménagement visant à intégrer ces deux services de santé sera donc programmée pour 2026.

Ainsi à l’issue, l’ICPF actuellement hébergé dans le bâtiment du Centre de la mère et de l’enfant (CME) à Pirae, s’installera de façon permanente dans ce nouveau bâtiment.