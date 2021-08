Covid-19 : 10 décès en 24 heures, un taux d’incidence toujours à la hausse

Depuis mercredi, on dénombre 1 416 nouveaux cas Covid+ en Polynésie et 7 706 cas actifs. 324 hospitalisations sont en cours, et 38 personnes sont en réanimation. On déplore 10 nouveaux décès ces dernières 24 heures portant le nombre total de personnes décédées depuis le début de l’épidémie à 245.

Le taux d’incidence continue d’augmenter et est toujours le plus élevé au niveau national : il est de 2 793 cas pour 100 000 habitants.

La Polynésie n’est qu’au tout début du pic épidémique a indiqué Jacques Raynal, ministre de la Santé.

Pour tenter de freiner l’épidémie, les autorités du Pays et de l’État ont annoncé des mesures renforcées hier dont un confinement le samedi et le dimanche à Tahiti, Moorea, Huahine, Raiatea et Tahaa. Un confinement étendu désormais aux Tuamotu-Gambier.

15 infirmiers de la réserve sanitaire de Santé Publique France accompagnés par leur coordinatrice technique sont arrivés dimanche 15 août en Polynésie française pour soutenir l’action des services locaux de santé dans la lutte contre le coronavirus. Et 14 soignants de la Nouvelle-Calédonie sont également arrivés pour prêter main forte au CHPF.

Pour savoir où vous faire dépister et où vous faire vacciner, rendez-vous sur site de la direction de la Santé.

