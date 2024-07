Tourisme : la Polynésie, territoire d’outre-mer le plus recherché sur Internet

Le fenua, territoire touristique d’outre-mer en tête des recherches internet. C’est ce que révèle un rapport de l’agence Bloom Consulting spécialisée en marketing territorial.

Pour cette étude, 1,5 milliard de requêtes web ont été analysées sur les années 2022 et 2023. Selon Bloom Consulting, en 2023, les 11 territoires d’Outre-mer ont comptabilisé plus de 46 millions de requêtes web, soit une augmentation de 12% par rapport à 2022.

Celles concernant le tourisme (en croissance de 13%) cumulent 91,4% du total, celles en lien avec des questionnements résidentiels (en augmentation de 8%) atteignent 7,2% du total, celles concernant le business (en évolution de 5%) réunissent à peine 1,4% des recherches.

La Polynésie-Tahiti draine 29% des requêtes tourisme dans le monde. Les 4 destinations

Guadeloupe, Saint-Martin, Martinique, Saint-Barthélemy du bloc antillais assurent pour leur part 54% des requêtes liées aux vacances alors que Mayotte, Wallis-et-Futuna, Guyane et Saint-Pierre-et Miquelon réunissent à peine 5% du total de la demande touristique. La Réunion, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte s’affirment également dans le top 5 des territoires générant le plus de recherches sur les items « résidentiel » et « business », selon ce rapport.

En cohérence avec la provenance des touristes en Polynésie*, les personnes qui effectuent le plus de recherches sur le sujet du tourisme au fenua se trouvent aux États-Unis. Les requêtes web viennent ensuite généralement du Royaume-Uni, d’Allemagne, du Canada et d’Australie.

Au 5e rang en termes de recherches « Résidence » et « Business »

Si la Polynésie attire les touristes, les recherches sur les thèmes de la résidence et du business sont un peu moins importantes à en croire le rapport de Bloom Consulting. Le fenua se classe 5e sur les recherches « business » juste derrière la Nouvelle-Calédonie, 5e également en terme de recherches « résidence ». C’est la Martinique qui arrive en tête sur ces deux thèmes.

* Selon le Tableau du tourisme 2023 publié par l’ISPF, l’Amérique du Nord et la France hexagonale portent la croissance touristique en 2023