Un radar en Polynésie pour surveiller le trafic spatial

Un réseau de surveillance de l’espace, avec un œil à Tahiti : Look up space l’a annoncé dans de nombreux médias nationaux depuis deux ans. La start up française née en 2022 à Toulouse prévoit de déployer d’ici 2030 un réseau de huit radars sur la planète, dont un radar dans le sud de la France, deux en Guyane, un à Saint-Pierre-et-Miquelon, un à la Réunion et un en Polynésie française selon le magazine Challenge.

De quoi cartographier l’espace, mais aussi surveiller le trafic spatial en temps réel. Car aujourd’hui plus de 10 000 satellites actifs sont en orbite autour de la terre, dont 6 000 rien que pour Starlink de SpaceX. Mais la société d’Elon Musk ambitionne d’en déployer à terme pas moins de 42 000. Des satellites qui évoluent pour la majorité en orbite terrestre basse, soit entre 400 et 1 200 kilomètres d’altitude. Loin de la pollution lumineuse des grandes métropoles, la Polynésie française est donc particulièrement bien placée, offrant une observation plus nette du ciel.

Et le projet se précise, selon le président du Pays, Moetai Brotherson. « On a déjà, sur les installations de l’OPT à Papenoo, Galileo, qui s’est installé il y a quelques années. (…) On aura bientôt, normalement en 2026, une autre société Look Up Space qui devrait également venir s’installer sur ce même site » a-t-il déclaré en séance du 14 janvier à Tarahoi. « C’est une société très pointue qui installe des radars au sol qui permettent de détecter des objets qui font moins de 50 centimètres dans l’espace ».

Pas de doute pour le président du Pays : l’arrivée de la start-up est une aubaine afin d’anticiper les risques de collision entre satellites et débris. « Pourquoi c’est important ? Parce que, des installations comme celles-là, il n’y en aura pas beaucoup dans le monde et l’une d’elles sera ici, chez nous ; et elle permettra, notamment dans le contexte de toutes ces constellations de satellites basse orbite (comme Starlink, Telsat, OneWeb) finalement à ces compagnies de pouvoir gérer, anticiper les collisions possibles entre leurs satellites entre eux, et puis également avec les objets célestes qui se baladent dans tout cet espace-là » a-t-il ajouté.

Des responsables de Look Up Space sont déjà venus en repérage en Polynésie l’an dernier et devraient revenir début mars. Ce projet doit permettre à la France de se doter d’un réseau de surveillance souverain de l’espace face aux leaders américains du marché du lancement.