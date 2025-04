SCH, Slimane, Bon Entendeur… les têtes d’affiche du Tiki Fest débarquent à Tahiti

Elles sont arrivées discrètement ce mercredi matin par le vol Air France en provenance de l’aéroport Paris Charles de Gaulle. Les stars du Tiki Fest 2025, qui aura lieu les vendredi 11 et samedi 12 avril au parc Vairai de Punaauia, ont eu droit avec leurs proches et leurs équipes à un accueil traditionnel du fenua.

Si SCH, dit « le S » , a brièvement salué la foule derrière ses incontournables lunettes de soleil, Slimane et les duos Faul & Wad et Bon Entendeur se sont fendus d’une danse avec la troupe venue les célébrer. Ces derniers connaissent bien le fenua, où ils ont déjà joué trois fois. « À chaque fois c’est un plaisir. Dès qu’on arrive ici, ça nous met le sourire et une énergie incroyable, on est trop contents (…) On a beaucoup d’énergie pour le public polynésien pour ce samedi. Il y aura des petites maquettes pas encore sorties, et puis après on s’adapte au public (…) on sait juste que le public ici a une énergie de fou » , confient les Aixois.

« On nous a vendu du rêve, on nous a dit qu’il y aurait 8000 personnes, que ça va être la folie. On a vu le line-up, ça va être de la frappe, ajoutent Faul & Wad. On a fait un set assez afro house, un peu dans les tonalités dont on a l’habitude. Parce que le temps s’y prête ici (…) ça sera très organique, avec du live, des percussions. Et surtout un rythme bien dansant » .

Le DJ Don Diablo et Shelley seront les derniers artistes internationaux à débarquer.

À noter qu’Emma Peters, interprète de Clandestina également connue pour ses reprises de Femme Like U ou Gisèle, sera l’invitée du journal télévisé de TNTV, ce mercredi soir à 18h30.

Slimane (au centre) jouera vendredi à 17h30 au Tiki Fest (Crédit : TNTV)

