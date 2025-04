La réfection des routes intérieures de Taravao enfin lancée

C’est un soulagement pour de nombreux habitants de Taravao. Après des années d’attente et de dégradations dues aux fortes pluies et à la circulation, les routes intérieures vont enfin être rénovées. « C’est un projet qui me tient particulièrement à coeur. Beaucoup m’ont indiqué que cela fait plusieurs décennies que ces routes sont dans un état déplorable, constate le ministre des Grands Travaux Jordy Chan. Il était temps de lancer ce chantier » .

Après une expertise du site réalisée par la société en charge du chantier les semaines précédentes, les travaux ont officiellement démarré ce mardi, avec plus de 3,7 kilomètres de routes à bitumer, depuis la première intersection en direction de Toahotu jusqu’au chemin menant au McDonald, y compris les voies adjacentes. D’autres chantiers suivront par la suite.

« On va également aménager, au sein de ces routes, des bandes cyclables afin de promouvoir les modes de déplacement actifs, là où la largeur des voiries le permet, poursuit Jordy Chan. On va également mettre des ralentisseurs, afin d’éviter les excès de vitesse sur les routes nouvellement bitumées » .

Suivront ensuite la campagne d’adressage, puis la réalisation du réseau d’évacuation des eaux pluviales selon le schéma directeur d’assainissement des eaux usées de Tereheamanu.

Les travaux devraient durer 3 mois. En attendant, les usagers sont appelés à faire preuve de patience et de prudence sur les zones de chantier.