Coupures internet : Vini va offrir une compensation à ses clients

La semaine dernière, le réseau internet a été victime de plusieurs perturbations, notamment jeudi, jour du relais de la flamme à Tahiti.

Ce mercredi, dans un communiqué, ONATi informe ses abonnés et le grand public « que tous les dysfonctionnements du réseau survenus les 13 et 14 juin 2024 qui ont impactés 30% des abonnés internet fixe et certains abonnés au service mobile, ont été complètement résolus depuis le vendredi 14 juin ».

Selon la société, « aucun lien n’a été constaté entre ces deux incidents, qui résultent de circonstances exceptionnelles. Nos équipes techniques ainsi que nos prestataires externes poursuivent les investigations pour déterminer les causes exactes des dysfonctionnements ».

Onati annonce avoir pris des « mesures » à l’approche de l’épreuve de surf des Jeux olympiques. « Nous tenons à rassurer nos abonnés sur le caractère isolé de ces incidents. Le réseau est maintenant stable et pleinement opérationnel.

Pour les Jeux Olympiques de juillet 2024, nous avons mis en place une équipe de techniciens dédiée et des mesures de sécurité renforcées pour garantir un service continu et sécurisé.

Nous travaillons, à cet effet, en étroite collaboration depuis plus d’un an avec le comité organisateur des Jeux et ORANGE, partenaire officiel de l’événement ».

Mais l’annonce qui devrait intéresser les abonnés de Vini est sans doute celle de la compensation. Il ne s’agira pas d’une compendation financière, mais de crédits d’internet mobile.

« Bien que nos conditions générales d’abonnement prévoient un remboursement en cas de coupures après 5 jours* de coupure totale, nous avons décidé d’offrir une compensation plus avantageuse qu’une remise sur facture, explique Onati, en octroyant à l’ensemble de nos clients mobile Vini des crédits internet mobile ».



Ainsi :