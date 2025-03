La portabilité des numéros de téléphone : c’est prévu, mais toujours pas prêt

Conserver son numéro de téléphone en changeant d’opérateur, c’est prévu depuis des lustres. « Attendu depuis 2013 » , a même souligné ce mardi matin le président du tribunal administratif.

Mais passer de l’un à l’autre (Vini, Vodafone ou Viti) en conservant son 87, son 89 ou son 88 n’est toujours pas possible. Fin 2022, le plus petit des opérateurs, Viti, sonne la charge au tribunal administratif pour que ce principe bénéficie enfin aux consommateurs. Il obtient gain de cause : le Pays doit le rendre possible à compter du 1er janvier 2024.

C’est finalement en février 2024 qu’un arrêté d’application est pris, complété par un autre en avril 2024, imposant la mise en œuvre de la portabilité dans les six mois, à compter de septembre dernier.

Ce mardi matin, ce sont ces arrêtés que Vodafone attaquait partiellement devant le tribunal administratif. Selon Robin Quinquis, l’avocat de cet opérateur, « Vodafone s’est simplement ému de ce qu’on laissait un délai de seulement six mois là où l’on aurait besoin de 24 mois » .

Selon lui, il faut donc du temps pour se conformer à la réglementation, mais aucun opérateur ne serait opposé au principe de pouvoir conserver son numéro. « De toute façon, c’est prévu » , glisse Me Quinquis. La question qui demeure entière, c’est : quand les consommateurs pourront-ils enfin changer de forfait d’un opérateur à l’autre sans perdre leur numéro de téléphone historique ?