Après les perturbations, retour à la normale sur le réseau Vini

Le réseau est de nouveau « stable », selon la société, qui précise que la coupure des communications mobiles « a duré quatre heures à partir de 3 h du matin », ce jeudi.

« Une remise en service forcée et progressive a été activée dès 7 h. Par souci d’équité et de transparence, la facturation a été suspendue pour l’ensemble de nos abonnés mobiles jusqu’à 23 h 15, même si la majorité d’entre eux avaient retrouvé leurs services entre 7 h et 20 h », annonce Onati.

L’entreprise ajoute que ses équipes « ont réalisé un travail considérable pour restaurer et stabiliser le réseau ». Elle dit également présenter ses excuses auprès des usagers « pour les désagréments occasionnés ».