Territoriales 2023 : Edouard Fritch peut “légalement briguer un troisième mandat”

En septembre, le nouveau haut-commissaire avait saisi le Conseil d’État par le ministère de l’Intérieur sur la légalité d’un éventuel troisième mandat d’Edouard Fritch en 2023. Interrogé début octobre sur le plateau de TNTV, Edouard Fritch confirmait bien ses intentions de briguer un troisième mandat aux prochaines élections : “Je mènerai la liste du Tapura parce que je suis président du parti, que je puisse ou non être président demain. J’irai au combat avec le Tapura, et on attendra la décision du Conseil d’État qui doit tomber dans les jours à venir”.

Et la décision vient justement de tomber, et elle est favorable à ce que le président du Pays puisse effectuer un troisième mandat : “Si, en principe, la durée du mandat du président de la Polynésie française et la durée du mandat de l’assemblée qui l’a élu, qui est de cinq ans (article 104), coïncident, tel n’est pas le cas dans certaines circonstances telles que l’élection du président faisant suite à la démission d’office de son prédécesseur (Gaston Flosse, NDLR). Dans le cas où ce président, élu consécutivement à la démission d’office de son prédécesseur pour un mandat nécessairement inférieur à cinq ans, serait par la suite réélu dans des conditions de droit commun, il se trouverait en situation d’avoir exercé deux mandats consécutifs, le premier d’une durée inférieure à cinq ans, le suivant d’une durée de cinq ans. Se poserait alors la question de savoir si les dispositions du troisième alinéa de l’article 74, limitant à « deux mandats consécutifs de cinq ans successifs » la possibilité d’exercer la présidence, feraient ou non obstacle à ce qu’il brigue un troisième mandat consécutif”.

La Conseil d’État motive sa décision en expliquant que “la disposition s’entend comme limitant à deux mandats successifs de cinq ans complets l’exercice de la présidence de la Polynésie et qu’une personne ayant exercé deux mandats successifs, dont l’un est inférieur à cinq années, peut légalement briguer un troisième mandat”. Et d’ajouter : “il va de soi que les deux mandats successifs s’entendent comme deux mandats complets”.