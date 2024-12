Edouard Fritch : « Le problème, il est dans les supermarchés, dans les magasins »

À l’occasion d’une conférence de presse tenue lundi, le Tapura Huraatira et A here ia porinetia sont revenus sur le budget 2025 voté à l’APF. Un budget injuste, inefficace et inquiétant selon les élus de l’opposition qui ont voté contre. Les non-inscrits se sont quant à eux abstenus.

Autre sujet abordé : celui de la décolonisation. L’opposition a rappelé l’importance d’une consultation populaire sur ce sujet de société. Consultations qui avaient pourtant été proposées dans le programme du Tavini Huiraatira durant leur campagne lors des Territoriales de 2023.

« C’est le deuxième budget qui est présenté à l’Assemblée, et aucune mesure n’est présentée sur le pouvoir d’achat. En quoi les familles se sentent-elles beaucoup plus armées pour faire face au niveau du coût de la vie dans ce Pays ? Aucune mesure n’est prise. On vient vous parler des 1% de la PSG. On vient vous parler du droit d’enregistrement des terres, de l’impôt foncier… Mais c’est quoi le problème aujourd’hui ? Le problème, il est dans les supermarchés, il est dans les magasins. Les familles sont dans la misère. Elles ont de véritables difficultés et c’est parce qu’on n’apporte rien de plus à ces familles pour pouvoir faire face » a déclaré Édouard Fritch, président du Tapura Huiraatira.

« Sur cette résolution où le président de l’Assemblée demande à engager des discussions avec l’État sur le processus de décolonisation, nous, nous ne sommes pas opposés à cette demande. Nous demandons seulement à ce qu’il y ait un référendum sur le sujet et que la population soit questionnée puisque cette thématique n’était pas une thématique de campagne. Pendant la campagne électorale, le Tavini lui-même a dit que la question, ce n’était pas l’indépendance ou l’autonomie. Là, maintenant, le président de l’Assemblée met ce sujet sur la table, et pour nous, c’est essentiel de passer par la consultation populaire préalablement » a ajouté Nuihau Laurey, représentant non-inscrit à l’Assemblée.

Invité du journal, Tematai Le Gayic, représentant du Tavini Huiraatira à l’AFP a réagi : « C’est le gouvernement précédent qui a favorisé des positions de monopole qui, aujourd’hui, ne peuvent pas être modifiées en donnant des chèques à tout le monde pour permettre de pouvoir consommer. Si on veut avoir une attitude responsable et à long terme, c’est les positions de monopole que nous devons déstructurer ».

Son interview complète :