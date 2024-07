Mereana Reid-Arbelot : « Je ne pense pas que ce soit un vote sanction puisque nous avons gagné des voix »

Tahiti Nui Télévision : Pour ce premier tour, vous avez fait plus de voix que votre prédécesseur Moetai Brotherson en 2022. Comment analysez-vous ces résultats ?

Mereana Reid-Arbelot, candidate aux élections législatives dans la troisième circonscription : « Le Tavini, sur les trois circonscriptions, a fait plus de voix, près de 13 000 voix en plus. Et donc je pense tout simplement que la population est lucide. Notre message passe, passe mieux, de mieux en mieux. Nous sommes très confiants et très contents. Je souhaiterais aussi remercier tous les électeurs qui se sont déplacés et notamment ceux qui ont choisi le Tavini Huiraatira. »

Il y a une certitude, c’est que vous ne pourrez pas repartir à trois à l’Assemblée nationale. Tematai Le Gayic a perdu son siège hier. Quant à Steve Chailloux, pour l’instant, il n’est pas en tête dans sa circonscription, mais rien n’est encore joué. Pourtant, la population avait accordé sa confiance au Tavini il y a tout juste deux ans. Comment est-ce que vous prenez cela ? Est-ce que c’est une mise en garde ? Est-ce que vous comptez en tirer des leçons ?

« Il faut toujours tirer des leçons de toute façon. Donc on continue à informer la population sur les actions et le rôle du député, puisqu’on confond souvent les élections malheureusement, mais c’est aussi une spécificité locale. Nous faisons avec et nous continuons à communiquer aussi sur les actions du gouvernement. Un gouvernement qui est installé depuis un an, après des dizaines d’années d’un système déjà bien rodé. Ce n’est pas évident pour changer les mentalités, changer toute la structure et puis essayer d’en faire une politique de développement, une économie solidaire, et axer tous nos travaux sur le développement durable, la transition écologique. Tout ça, ce sont des choses qui se mettent en place de façon compliquée. On ne peut pas avoir des résultats rapidement. »

Vous parlez de tirer des leçons au niveau du gouvernement. Vous pensez que c’est plus au niveau du bilan du gouvernement que la population a fait un vote sanction, pas au niveau du bilan de vos deux années de mandature à l’Assemblée nationale ?

« Alors c’était votre question en fait. C’était par rapport au gouvernement. Donc, je répondais à cela. »

– PUBLICITE –

C’est une question large et englobée...

« Oui, d’accord. Alors, pour le bilan, je ne pense pas qu’on ait à rougir de notre bilan. On a travaillé d’arrache-pied sur toutes les questions qui pouvaient concerner la population polynésienne et le fenua. On a un bilan complet sur différents domaines. Donc, je ne pense pas que ce soit le bilan. Je ne pense pas que ce soit un vote sanction puisque nous avons gagné des voix et nous allons continuer le travail. »

On revient sur vous. Comment comptez-vous vous y prendre pour vous imposer face à Pascale Haiti-Flosse ? Ne craignez-vous pas que les 3 000 voix de Naumi Mihuraa se reportent sur votre adversaire ?

« Écoutez, le message de Naumi est très beau. Elle rend la liberté. Elle n’est pas propriétaire des voix. Et comme nous tous, nous ne sommes pas propriétaires. Les partis politiques ne sont pas propriétaires des voix. Donc les gens seront libres au deuxième tour de voter et de changer ou pas de vote. Il n’y a pas de souci avec ça. À nous de travailler sur le terrain et aussi, comme ce soir avec vous, pour leur faire comprendre un petit peu notre travail et notre motivation pour aller porter la voix des Polynésiens en métropole. »

Si vous êtes élue, vous siégerez à gauche aux côtés du Front populaire. Les résultats au niveau national sont tombés : c’est le RN qui est en première position. Êtes-vous inquiète ? Pensez-vous que ça pourrait avoir des répercussions sur la Polynésie ?

« Si le RN passe, ce sera le choix des Français qu’on devra respecter. On travaillera avec la composition de l’hémicycle à ce moment-là. Donc, peur, non, certainement pas. Mais peut-être inquiète. Notamment, je donnerai un exemple. Le RN a voté contre le moratoire sur l’exploitation des minerais sous-marins en janvier 2023. Donc, on sera attentif à tout ce qui pourrait avoir un impact négatif sur notre Pays. »