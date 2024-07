Nicole Sanquer : « On sait que ce deuxième tour est un vrai combat, un vrai défi »

Tahiti Nui Télévision : Quel regard portez-vous sur les résultats du premier tour ? Pensez-vous que l’alliance Amui Tatou a porté ses fruits ?

Nicole Sanquer, candidate aux élections législatives dans la deuxième circonscription : « Alors avant tout, je voudrais remercier tous ceux qui sont venus voter déjà et surtout, ceux qui ont choisi de soutenir la liste Amui Tatou. En effet, on peut voir qu’aujourd’hui un candidat d’Amui Tatou a réussi, a été élu (Moerani Frebault, Ndlr) et que nous restons en liste Pascale (Pascale Haiti-Flosse, Ndrl) et moi. On va dire que ce sont des résultats satisfaisants, mais on se rend bien compte aussi que pour le deuxième tour, il ne faudra rien lâcher. »

Justement Nicole Sanquer, on revient en plus en détail sur vos résultats. Vous êtes arrivée en tête, vous avez devancé Steve Chailloux avec un peu plus de 1 800 voix. Steve Chailloux qui a affirmé hier, je cite, qu’on refait le match de 2022. Craignez-vous que l’histoire se répète et que le Tavini revienne en force au second tour dans la deuxième circonscription ?

« Alors c’est vrai que par le passé, on a toujours vu le Tavini revenir en force sur le second tour. Mais en tous les cas, concernant ce premier tour, on voit que le Tavini reste quand même un parti fort surtout sur la circonscription 2. Si on analyse les chiffres de 2022, il prend quand même 4 000 voix et nous la liste Amui Tatou… «

… C’est moins que ce que vous espériez avoir.

« Oui, c’est moins que ce qu’on a pu escompter. En tous les cas, nous, nous prenons acte de ces résultats du premier tour et surtout, ça nous donne une cartographie des zones, des communes où il faut qu’on accentue le travail sur le terrain. On reste quand même très vigilant, on sait que ce deuxième tour est un vrai combat, un vrai défi, et les équipes restent très motivées. »

Tati Salmon a reconnu la préférence des Verts pour le Tavini plutôt que pour les autonomistes. Est-ce que le report de voix de Heiura les Verts vous inquiète ? C’est un peu plus de 1 000 voix.

« Non, nous avons bien entendu ces propositions des partis qui ne sont pas qualifiés. Mais nous espérons que les électeurs choisiront par eux-mêmes les candidats qui restent en cours, c’est-à-dire moi-même et Steve Chailloux. »

Malgré la campagne express, les législatives ont plutôt bien mobilisé la population cette année. Mais comme d’habitude, comme en 2022 dans votre circonscription, le taux d’abstention est particulièrement élevé. Comment faire pour contrer cela ? Allez-vous miser sur ça, sur aller chercher les abstentionnistes ?

« Ça fait partie de la stratégie, mais on sait que sur la circonscription 2, c’est toujours assez compliqué de motiver. On voit très bien, le taux de participation est toujours assez faible pour plusieurs raisons, soit une démotivation, soit un problème de transport. Mais en tous les cas, nous allons dès demain identifier ceux qui ne sont pas venus voter, aller à leur rencontre, leur expliquer cet enjeu des élections. Parce qu’on voit clairement, il y a un discours indépendantiste. Nous nous prônons l’autonomie, notre attachement à la France. Et c’est tout l’enjeu de ces élections. En tous les cas, pour ce second tour, on fera beaucoup de rencontres sur le terrain. On va multiplier les équipes. On a un apport de la circo 1 aussi, pour aller vers la population et expliquer réellement l’enjeu de cette élection. »