Législatives : Nicole Sanquer devance Steve Chailloux dans la 2e circonscription

La deuxième circonscription reste une circonscription où l’on vote peu. Ce samedi, à l’occasion du premier tour des législatives anticipées, plus d’un électeur sur deux n’est pas allé aux urnes.

Une configuration dans laquelle Nicole Sanquer a tiré son épingle du jeu (49,07% des suffrages exprimés). « On reste positifs. On se prépare déjà au 2e tour. Ce qui nous rassemble, c’est notre attachement à la France. On avait depuis deux ans des déclarations qui appelaient à l’indépendance, des déclarations presque discriminatoires à l’Assemblée (…) Il fallait nous unir » , a-t-elle résumé depuis le quartier général de A Here ia Porinetia.

À Paea, où il a été devancé d’une dizaine de voix par la candidate Amui Tatou (810 contre 800), Steve Chailloux (42,18% des voix sur la circonscription) ne s’est pas montré inquiet. « On refait le match de 2022 avec les autonomistes (…) à la différence que nous avons une coalition en face de nous. Il n’y a pas énormément de différence par rapport à 2022 » , a-t-il estimé, regrettant le faible taux de participation dans la 2e circonscription et la « non-sensibilisation aux enjeux nationaux » .

Steve Chailloux, à Paea (Crédit Photo : TNTV)

Tony Géros, lui, a été surpris par ce taux qu’il a interprété en « défaveur » de Steve Chailloux. « L’électeur Polynésien, je ne sais pas par quel mécanisme, choisit de s’exprimer au second tour » , a tranché le maire de Paea. En 2022, Steve Chailloux avait obtenu 41,22% des voix au premier tour, devant les 30,49% de Tepuaraurii Teriitahi. Il avait ensuite obtenu 58,9% des voix, au second tour.

Les deux candidats se retrouveront au second tour samedi 6 juillet. Un second tour auquel Tutu Tetuanui (RN, 4,72%), Tati Salmon (Heiura les Verts 3,96%) et Jules Tara (Sans étiquette 0,07%) ne participeront pas.