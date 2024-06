Législatives : duel entre Mereana Reid-Arbelot et Pascale Haiti-Flosse dans la 3e circonscription

Moerani Frebault (Amui Tatou) élu dans la 1ere circonscription dès le 1er tour, Nicole Sanquer (Amui Tatou) en avance de 7 points sur Steve Chailloux (Tavini Hiraatira) dans la 2e : c’est finalement la 3e circonscription qui a livré les résultats les plus serrés, en ce soir de premier tour des législatives.

Pascale Haiti-Flosse (Amui Tatou) remporte 41,08% des suffrages exprimés, juste derrière Mereana Reid-Arbelot (Tavini Huiraatira, 42,71%). Naumi Mihuraa, (Sans étiquette, 11,05%) n’atteint pas le second tour.

Pascale Haiti, qui a remporté 52,76% des suffrages à Punaauia, estime que le second tour a déjà commencé. « Il faut aller à la rencontre des électeurs, les persuader. Souhaitent-ils rester dans cette situation ? C’est un choix de vie » , a-t-elle alerté depuis le motu Ovini, à Faa’a. Les appels du pied à Naumi Mihuraa n’ont, dit-elle, pas été actés. Il n’y a pas eu de contact, chacun croyait fermement passer au 2e tour mais les résultats sont là » , conclut-elle.

« On part dans un second tour confiants, on va le faire en toute intelligence, a sobrement déclaré Mereana Reid-Arbelot, depuis la mairie de Punaauia. Nous avons la pêche pour le second tour. Nous allons battre la campagne. On est seuls, nous ne sommes pas une alliance de plusieurs partis politiques. Je suis satisfaite » , s’est-elle satisfaite, rappelant son attachement à ne pas faire du vote un choix en autonomie et indépendance.

La candidate du Tavini Huiraatira fait mieux que Moetai Brotherson il y a deux ans… en pourcentages, seulement. Dans une campagne certes plus longue et préparée, l’actuel président du Pays avait obtenu 9761 voix, non loin du total des deux candidates réunies (10 170 voix au total).

« Je suis satisfait. C’est la reconnaissance du travail accompli en peu de temps, puisqu’elle n’a eu que un an à l’Assemblée nationale (…) Je suis certain qu’elle va conserver son siège » , a assuré Moetai Brotherson, en direct dans nos locaux. Une confiance affichée à son ancienne suppléante quelques instants après avoir évoqué la possible « remontée » Tematai Le Gayic dans la 1ere circonscription. Raté pour celle-ci.