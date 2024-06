Législatives 2024 : Pascale Haiti domine à Punaauia au premier tour

En 2022, Moetai Brotherson, alors candidat aux législatives pour le Tavini Huira’atira avait obtenu 32.73% des voix au premier tour. Les autonomistes étaient alors divisés en plusieurs partis. Cette année, la donne a changé. Pascale Haiti Flosse, candidate Amui tatou obtient 52.76% des voix dans cette commune de plus de 28 000 habitants où on compte 9035 suffrages exprimés.

Plus de voix pour les autonomistes et une participation en nette augmentation dans la ville de la côte Ouest. En 2022, 36.61% des électeurs s’étaient déplacés. À 18 heures ce samedi, la commune rapportait un taux de participation de 43.64%. Les bureaux ont fermé à 20 heures.

Du côté du Tavini, Mereana Reid Arbelot obtient 31.74% des voix à Punaauia soir 2868 voix. Un peu moins que Moetai Brotherson il y a deux ans. La candidate du parti Bleu ne lâche rien et se tient prête pour le second tour : « On prend acte. On verra les résultats définitifs demain mais ça nous donne la pêche pour le second tour (…) On est le Tavini, pas une alliance de plusieurs partis politiques ».

Chez les Verts, Jules Hauata fait un peu mieux qu’en 2022 (3.89%) avec 5.16 % des voix.

Sans étiquette, Naumi Mihiura obtient tout de même 7.24% des voix.

L’avance de Pascale Haiti à Punaauia ne suffit néanmoins pour l’instant pas à distancer sa principale adversaire Mereana Reid Arbelot à l’échelle de la 3e circonscription. Le second tour s’annonce très serré entre autonomistes et indépendantistes.